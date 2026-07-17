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Ankara’da trafik kazası: 3 yaralı

Ankara’nın Mamak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Ankara’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Mamak ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan aynı aileden 3 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 1’inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ankara’da trafik kazası: 3 yaralı 1

Ankara’da trafik kazası: 3 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kaza
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