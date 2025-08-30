HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı Fatih Yücelik toprağa verildi

Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı Fatih Yücelik, son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara'da trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı Fatih Yücelik toprağa verildi

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Ahmet Vehbi Koç Bulvarı üzerinde 06 GT 0004 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza geçiren Erçimsan Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik (46) yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından evli ve 2 çocuk babası olan Yücelik'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı’na getirildi.

Ankara da trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı Fatih Yücelik toprağa verildi 1

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Ahmet Efendi Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yücelik’in naaşı toprağa verildi. Cenaze namazına iş adamının ailesinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, iş adamları ve sevenleri katıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakımevinde skandal görüntüler! 'Şaka yaptık' dedilerBakımevinde skandal görüntüler! 'Şaka yaptık' dediler
Kamyonet otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralıKamyonet otomobille kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Ankara cenaze kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sergen Yalçın gelir gelmez iki oyuncunun biletini kesti! Apar topar yollanacaklar...

Sergen Yalçın gelir gelmez iki oyuncunun biletini kesti! Apar topar yollanacaklar...

Anıtkabir'de slogan atıldı, CHP'li vekil isyan etti...

Anıtkabir'de slogan atıldı, CHP'li vekil isyan etti...

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yıldızı Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan'a rekor bedelle transfer oluyor!

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda yıldızı Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan'a rekor bedelle transfer oluyor!

Sosyal medyanın konuştuğu iddia! Dünya Trump'ı konuşuyor: Ortada yok... Elindeki morluk dikkat çekmişti

Sosyal medyanın konuştuğu iddia! Dünya Trump'ı konuşuyor: Ortada yok... Elindeki morluk dikkat çekmişti

Korkutan tablo! "Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"

Korkutan tablo! "Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"

Kafede korkunç cinayet!

Kafede korkunç cinayet!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.