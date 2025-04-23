Ankara'da yürüyüş krizi! Engellemek için tır yollandı... Mahmut Tanal tıra tırmandı: "Cumhuriyetin yüz karası oldunuz"

CHP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Meclis'te düzenlenecek resepsiyona katılmama ve Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüme kararı almıştı. Ankara Valiliği ise planlanan bu yürüyüşe izin vermemişti.

CHP'YE ALTERNATİF ALANLAR İLETİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Birinci Meclis binası ve çevresinde başta öğrenciler olmak üzere yoğun ziyaret beklendiği vurgulandı. Valilik tarafından mitingin ziyaretleri engelleyeceğini ve şehrin tüm trafiğini olumsuz etkileyeceğini söyledi ve CHP'ye alternatif alanlar iletildi.

ÖZEL ANKARALILARI YÜRÜYÜŞE DAVET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaptığı paylaşımda Ankaralıları yürüyüşe davet etmişti. Özel, "Birinci Meclis önündeki buluşmamız ve Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez" paylaşımında bulunmuştu.

TANAL, TIRA TIRMANDI

Bugün ise Ankara'da dikkat çeken bir olay yaşandı. CHP'nin 23 Nisan yürüyüşünü engellemek için bir tır gönderildi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise tıra tırmandı.

"CUMHURİYETİN YÜZ KARASI OLDUNUZ"

Tıra tırmana Tanal, "Ne yapıyorsun sen. Kim emir veriyor sana? Polis gelsin karşıma. Geri çek. Sayın müdür bey siz müdürseniz cumhuriyet sayesinde müdürsünüz. Valiyse cumhuriyet sayesinde vali. Bunu yapamazsınız. Cumhuriyetin yüz karası oldunuz" şeklinde konuştu.

"HALKIN MECLİSİNE ÇIKAN YOLLARI TIRLARLA KAPATIYOR"

Sosyal medya hesabından da açıklamada bulunan Tanal şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakan Yardımcısı’nın düğünü için Ankara’nın yollarını kapatanlar, bugün 23 Nisan’da halkın meclisine çıkan yolları tırlarla kapatıyor! Cumhuriyet’in kurulduğu 1. Meclis’in önüne oturma eylemi yapan yurttaşları engelleyenler, bu ülkenin temellerine kin kusuyor!

Düğün konvoylarına açık olan yollar, çocuklara, halka, Cumhuriyet’e kapatılıyor! Bu rezaletin adı: keyfi yönetim, halk düşmanlığı, Cumhuriyet alerjisi!

Tüm Ankaralıları, yasaklara, tırlara, barikatlara rağmen, 23 Nisan saat 15:30’da Ulus Atatürk Anıtı’na ve ardından 1. Meclis’in önüne davet ediyoruz! Meclis bizimdir! Bu ülke düğün saraylarının değil, halkın evlatlarınındır! Egemenlik sarayın değil, milletindir!"