HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara'da yürüyüş krizi! Engellemek için tır yollandı... Mahmut Tanal tıra tırmandı: "Cumhuriyetin yüz karası oldunuz"

CHP 23 Nisan'da Birinci Meclis'ten Anıtkabır'e yürüme karar almıştı. Ankara Valiliği ise planlanan bu yürüyüşe izin vermedi. CHP Genel Başkanı Özel ise yaptığı çağrıda Ankaralıları yürüyüşe davet etti. Yaşanan gelişmelerin ardından bugün ilginç bir an yaşandı. CHP'li Mahmut Tanal, yürüyüşü engellemek için gönderilen tıra tırmandı ve "Bunu yapamazsınız. Cumhuriyetin yüz karası oldunuz" diye bağırdı.

Ankara'da yürüyüş krizi! Engellemek için tır yollandı... Mahmut Tanal tıra tırmandı: "Cumhuriyetin yüz karası oldunuz"
Melih Kadir Yılmaz

CHP, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Meclis'te düzenlenecek resepsiyona katılmama ve Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüme kararı almıştı. Ankara Valiliği ise planlanan bu yürüyüşe izin vermemişti.

CHP'YE ALTERNATİF ALANLAR İLETİLDİ

Valilikten yapılan açıklamada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Birinci Meclis binası ve çevresinde başta öğrenciler olmak üzere yoğun ziyaret beklendiği vurgulandı. Valilik tarafından mitingin ziyaretleri engelleyeceğini ve şehrin tüm trafiğini olumsuz etkileyeceğini söyledi ve CHP'ye alternatif alanlar iletildi.

taa

ÖZEL ANKARALILARI YÜRÜYÜŞE DAVET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaptığı paylaşımda Ankaralıları yürüyüşe davet etmişti. Özel, "Birinci Meclis önündeki buluşmamız ve Anıtkabir’e yürüyüşümüz engellenemez" paylaşımında bulunmuştu.

9

TANAL, TIRA TIRMANDI

Bugün ise Ankara'da dikkat çeken bir olay yaşandı. CHP'nin 23 Nisan yürüyüşünü engellemek için bir tır gönderildi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise tıra tırmandı.

8

"CUMHURİYETİN YÜZ KARASI OLDUNUZ"

Tıra tırmana Tanal, "Ne yapıyorsun sen. Kim emir veriyor sana? Polis gelsin karşıma. Geri çek. Sayın müdür bey siz müdürseniz cumhuriyet sayesinde müdürsünüz. Valiyse cumhuriyet sayesinde vali. Bunu yapamazsınız. Cumhuriyetin yüz karası oldunuz" şeklinde konuştu.

88

"HALKIN MECLİSİNE ÇIKAN YOLLARI TIRLARLA KAPATIYOR"

Sosyal medya hesabından da açıklamada bulunan Tanal şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakan Yardımcısı’nın düğünü için Ankara’nın yollarını kapatanlar, bugün 23 Nisan’da halkın meclisine çıkan yolları tırlarla kapatıyor! Cumhuriyet’in kurulduğu 1. Meclis’in önüne oturma eylemi yapan yurttaşları engelleyenler, bu ülkenin temellerine kin kusuyor!

Düğün konvoylarına açık olan yollar, çocuklara, halka, Cumhuriyet’e kapatılıyor! Bu rezaletin adı: keyfi yönetim, halk düşmanlığı, Cumhuriyet alerjisi!

Tüm Ankaralıları, yasaklara, tırlara, barikatlara rağmen, 23 Nisan saat 15:30’da Ulus Atatürk Anıtı’na ve ardından 1. Meclis’in önüne davet ediyoruz! Meclis bizimdir! Bu ülke düğün saraylarının değil, halkın evlatlarınındır! Egemenlik sarayın değil, milletindir!"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erdoğan "En güncel bilgiler" diyerek duyurduErdoğan "En güncel bilgiler" diyerek duyurdu
Taksim’de depremi hissedenler Gezi Parkı’na akın ettiTaksim’de depremi hissedenler Gezi Parkı’na akın etti

Anahtar Kelimeler:
Ankara Mahmut Tanal CHP 23 nisan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'daki depremden saniyeler önce uyarı bildirimi gelmiş

İstanbul'daki depremden saniyeler önce uyarı bildirimi gelmiş

İstanbul'da peş peşe depremler! Naci Görür'den açıklama: "Büyük deprem geliyor diyor"

İstanbul'da peş peşe depremler! Naci Görür'den açıklama: "Büyük deprem geliyor diyor"

Ünlü isim depreme çekim yaparken yakalandı!

Ünlü isim depreme çekim yaparken yakalandı!

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası Fenerbahçe'nin yıldızı yalın ayakla dışarı kaçtı!

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası Fenerbahçe'nin yıldızı yalın ayakla dışarı kaçtı!

İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi

İstanbul'da şiddetli deprem meydana geldi

Osman Bektaş: "Günlerce hatta aylarca devam edebilir"

Osman Bektaş: "Günlerce hatta aylarca devam edebilir"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.