HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara'da zihinsel engelli 3 kardeşin yaşadığı ev yanarak kül oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sobadan saçılan kıvılcımların neden olduğu yangında zihinsel engelli 3 kardeşin yaşadığı ev, kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'da zihinsel engelli 3 kardeşin yaşadığı ev yanarak kül oldu

Yangın, saat 21.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Gazi Alerdek Caddesi üzerinde Zeytin Sokak'ta bulunan bir evde çıktı. Zihinsel engelli Nevzat, Beşir ve Zeynep Karol adlı kardeşlerin yaşadığı tek katlı evde sobadan kaynaklı yangın çıktı.

Ankara da zihinsel engelli 3 kardeşin yaşadığı ev yanarak kül oldu 1

ZİHİNSEL ENGELLİ 3 KARDEŞ KOMŞULARININ YARDIMIYLA DIŞARI ÇIKARTILDI

Zihinsel engelli 3 kardeş komşularının yardımıyla dışarı çıkartıldı. Kısa sürede yayılan alevler ise evi tamamen sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda iş makinesi, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara da zihinsel engelli 3 kardeşin yaşadığı ev yanarak kül oldu 2

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Ankara da zihinsel engelli 3 kardeşin yaşadığı ev yanarak kül oldu 3

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri'nden Irak’taki doğalgaz sahası saldırısına kınamaDışişleri'nden Irak’taki doğalgaz sahası saldırısına kınama
İznik'te Papa alarmı: 2 bin 300 polis görev yapacakİznik'te Papa alarmı: 2 bin 300 polis görev yapacak

Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

81 ilin 80'inde bekleniyor: Kar için İstanbul'a tarih verildi

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Yönetim kararını verdi: "Bir gün aşklar biter hatıralar kalır!"

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

60 yıllık fabrika kapanıyor! İşçilerin akıbeti belirsiz

60 yıllık fabrika kapanıyor! İşçilerin akıbeti belirsiz

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

27 bin TL’yi bile görmüyor: Geçen sene asgari ücreti tutturmuştu! Bu seneki tahmini üzecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.