HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara'daki uçak kazasıyla ilgili gerçeğe aykırı paylaşım yapanlar hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara'da meydana gelen elim uçak kazasının ardından sosyal medya üzerinden gerçeğe aykırı paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara'daki uçak kazasıyla ilgili gerçeğe aykırı paylaşım yapanlar hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ankara'da meydana gelen elim uçak kazasının ardından sosyal medya üzerinden gerçeğe aykırı paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.

LİBYA ASKERİ HEYETİNİ TAŞIYAN JETİN DÜŞMESİ

Esenboğa Havalimanı'ndan dün akşam havalandıktan sonra hava kontrol merkezine elektrik arızasından kaynaklı "acil durum" bildiren ve "acil iniş" talebinde bulunan Falcon 50 tipi jet, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünde boş araziye düşmüştü.

Ankara daki uçak kazasıyla ilgili gerçeğe aykırı paylaşım yapanlar hakkında soruşturma 1

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu uçağın enkazına ulaşılmıştı.

Ankara daki uçak kazasıyla ilgili gerçeğe aykırı paylaşım yapanlar hakkında soruşturma 2
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, yayımladığı taziye mesajında, "Büyük bir üzüntü ve kederle, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Muhammed El-Haddad ve Kara Kuvvetleri Komutanı Feyturi el-Gribil, Askeri İmalat Kurumu Komutanı Tuğgeneral Mahmud El-Katavi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Asavi Diyab, Genelkurmay Başkanlığı Basın Ofisi Fotoğrafçısı Muhammed Mahcub'un Ankara'ya yaptıkları resmi ziyaret dönüşünde trajik bir kazada hayatlarını kaybettikleri haberini almış bulunuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Tarama faaliyetleri, gece boyunca etkili olan yoğun yağış ve sise rağmen devam etmişti. Yetkililer, AFAD tarafından kurulan mobil koordinasyon merkezinden çalışmaları takip ediyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştıLibya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı
Kamyonet otomobile çarptı: 2 yaralıKamyonet otomobile çarptı: 2 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ankara Libya uçak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 16 dakikada oldu! İşte havada yaşananlar...

Her şey 16 dakikada oldu! İşte havada yaşananlar...

Kol ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü, hayatını kaybetti! Velilere uyarı

Kol ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü, hayatını kaybetti! Velilere uyarı

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu!

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu!

Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin aylık geliri ortaya çıktı!

Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin aylık geliri ortaya çıktı!

HAK-İŞ'ten asgari ücret çıkışı! "Bu yapıdan çıkmaz"

HAK-İŞ'ten asgari ücret çıkışı! "Bu yapıdan çıkmaz"

Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Fiyatlar Resmi Gazete'de

Kimlik, pasaport, ehliyet bedelleri belli oldu: Fiyatlar Resmi Gazete'de

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.