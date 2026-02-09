Hatay'da otomobil takla attı

Kaza, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde yaşandı. Otomobil, sürücünün kontrolünün kaybetmesiyle takla attı. Takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim eti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır