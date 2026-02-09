Halı sahada kahreden olay! Evli ve 2 çocuk babası öğretmenin ölüm anı kamerada

Korkunç olay 6 Şubat'ta gece saatlerinde Altınordu ilçesinde bulunan bir halı sahada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte halı sahaya giden öğretmen Mesut Sarıboğa (43), maç başladıktan bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sarıboğa'nın yardımına koşan arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Sarıboğa, doktorların tüm müdahalesine rağmen kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Perşembe ilçesi Gazi İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Mesut Sarıboğa için Altınordu ilçesi Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Sarıboğa'nın cenazesi, kılınan öğle namazının ardından aynı ilçedeki Hatipli Mahallesi'nde toprağa verildi.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şahsın halı sahada kalp krizi geçirdiği anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahsın yere yığıldığı, arkadaşlarının yanına koştuğu ve bir süre sonra ambulansın geldiği görülüyor.

Cenaze törenine Sarıboğa'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Mehmet Vargeloğlu, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.