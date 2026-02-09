HABER

Aydın’da yağışlı hava sürecek

Aydın’da bir haftadan bu yana devam eden yağışlı hava bu hafta da yerel olarak etkili olacak.

Aydın’da yağışlı hava etkisini hafta boyunca sürdürecek. Bugün akşam saatlerinden itibaren yerel olarak etkili olması beklenen yağışlı hava il genelinde kendini gösterecek. Aydın’da bugün havanın çok bulutlu, doğusu dışında il geneli sağanak yağışlı, Salı çok bulutlu, yerel kısa süreli kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Çarşamba çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, Perşembe ve Cuma çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 16-17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Aydın
