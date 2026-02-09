Aydın’da yağışlı hava sürecek

Aydın’da yağışlı hava etkisini hafta boyunca sürdürecek. Bugün akşam saatlerinden itibaren yerel olarak etkili olması beklenen yağışlı hava il genelinde kendini gösterecek. Aydın’da bugün havanın çok bulutlu, doğusu dışında il geneli sağanak yağışlı, Salı çok bulutlu, yerel kısa süreli kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Çarşamba çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, Perşembe ve Cuma çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise 16-17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

