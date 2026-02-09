HABER

Super Bowl'a 'yapay zeka savaşı' damga vurdu!

Super Bowl LX finalinde New England Patriots ve Seattle Seahawks kozlarını paylaşırken, ekran başında bambaşka bir rekabet vardı. Yapay zeka şirketleri Anthropic ve OpenAI, yayınladıkları reklamlarla Super Bowl'a damga vurdu.

Enes Çırtlık

New England Patriots ve Seattle Seahawks arasında oynanan Super Bowl LX sırasında, reklam aralarında yapay zeka tarafından üretilen reklamlar ve yapay zeka markaları yer aldı. Bu reklamlar arasında sosyal medyada çok sayıda yorum alan reklamlar ise Anthropic ve OpenAI'ın reklamları oldu.

Anthropic'in reklamında adını anmadan Open AI'yı hedef alması özellikle dikkat çekti.

ANTHROPIC, OPENAI'I TİYE ALDI

OpenAI'nın ChatGPT'de reklam yayınlama planlarına odaklanan Anthropic reklamı, "Reklamlar yapay zekaya geliyor. Ama Claude'a değil." sloganını kullanıyor.

Super Bowl a yapay zeka savaşı damga vurdu! 1

Reklamda bir yapay zekanın, hızlıca karın kası yapıp yapamayacağını soran kullanıcıdan aldığı kişisel verileri (boy, kilo) bir ürünün reklamını yapmak için kullanması tiye alınıyor. Reklamdaki yapay zeka, aldığı kişisel bilgilerle kısa boylu olduğu kanısına vardığı kullanıcıya boy uzatan tabanlık reklamı yapıyor.

OPENAI REKLAMINDA ANTHROPIC'E DEĞİNMEDİ

OpenAI'ın Super Bowl LX reklamı ise Codex'e odaklanıyor. İnsanları hayallerindeki projeleri inşa etmek için kendi kodlama ajanını kullanmaya teşvik etmeyi amaçlayan 1 dakikalık reklam, bir kişinin çocukluktan yetişkinliğe uzanan yaşam boyu bilgi arayışını gösteriyor.

Super Bowl a yapay zeka savaşı damga vurdu! 2

Reklam, kişinin hedeflerini ilerletmek için OpenAI'ın Codex aracını kullanmasıyla sona eriyor.

Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Super Bowl OpenAI
