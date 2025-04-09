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Ankara Emniyet Müdürlüğünden "çıplak arama" ve "işkence" iddialarına açıklama

Ankara Emniyet Müdürlüğü, bazı sosyal medya hesaplarında, "G.U. isimli kişiye gözaltı sürecinde sözde çıplak arama ve işkence yapıldığına" dair iddiaları yalanladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden "çıplak arama" ve "işkence" iddialarına açıklama

Müdürlükten yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 22 Mart'ta gözaltına alınan G.U'nun emniyetteki işlemlerinin ardından 24 Mart'ta adli makamlara sevk edildiği, aynı gün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKTIR"

İddialar üzerine yapılan incelemelerde, şahsın üst araması ve nezarethane işlemlerinin, "Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği", "Adli ve Önleme Arama Yönetmeliği" ve "Emniyet Genel Müdürlüğünün Nezarethane Talimatnamesi" doğrultusunda yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu haberlerin Emniyet Teşkilatımızı zan altında bırakmaya yönelik olduğu, yapılan işlemlerin yukarıda belirtilen yönetmeliklere uygun olarak hassasiyetle yapıldığı tespit edilmiştir. Bu iftiraları atanlar ve yayınlayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara emniyet
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