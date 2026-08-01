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Ankara Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu sıcak ve güneşli bir seyir izleyecek. Gündüz sıcaklıkları 30 derece civarında, gece sıcaklıkları ise 16 ile 18 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor ve nem oranı %50 ile %60 arasında seyrediyor. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları önemli. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artması bekleniyor. Açık hava etkinlikleri sabah ve akşam saatlerinde planlanmalı.

Ankara Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 1 Ağustos 2026 Cumartesi, Ankara'da hava durumu oldukça sıcak, güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise 16 ile 18 derece arasında değişecek. Rüzgar kuzeydoğu yönden esiyor. Hızı 15 ile 16 kilometre arasında bekleniyor. Nem oranı %50 ile %60 aralığında bulunacak. Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri için uygun.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Ağustos Pazar günü sıcaklıklar 33 ile 34 dereceye çıkacak. Gece sıcaklıkları ise 17 ile 18 derece arasında olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü sıcaklıkların 34 ile 35 dereceye ulaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları 16 ile 17 derece civarında olacak. 4 Ağustos Salı günü de sıcaklık 34 ile 35 derece aralığında kalacak. Gece sıcaklıkları 17 ile 18 derece arasında seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunmaları önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü kullanmak, bol su içmek önemlidir. Bu önlemler, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak faydalı olacaktır. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekir. Vücudu serin tutmak da oldukça önemlidir.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Güneşten korunmak için gerekli önlemleri almak şarttır. Böylece sağlıklı ve keyifli günler geçirilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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