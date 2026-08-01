Uydu görüntüleri ortaya koydu! PKK sınırdaki 81 kampı terk etti

Ankara'yı harekete geçiren bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK'dan sınır hattından çekiliyor mu? Ankara’da Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aşamalarından biri olan 12 maddelik çerçeve yasanın çıkarılması için yaşanan olağanüstü trafikte Kuzey Irak’tan gelen haberlerin etkili olduğu ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki 81 noktadan daha çekildiğinin tespit edilmesi üzerine Ankara da ‘hızlandı’. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin bizzat sahadan aldıkları teyit ve raporlarla bu bilgiyi doğruladı.

Teröristlerin barınma alanlarını terk edip İran sınırındaki Kandil Dağı bölgesinde konumlandıkları bildirildi. Terör örgütünün boşalttığı bölgeler arasında örgütün can damarı niteliğindeki en önemli barınma alanlarından biri olan ve terör örgütüyle özdeşleşen Çarçella kampı da bulunuyor. Hakkari Çukurca’nın tam karşısındaki Metina Vadisi içinde kalan ve 12 askerimizin şehit edildiği 1740-1754 rakımlı Hüda Tepe bölgesi de boşaltılan bölgeler arasında. Avaşin bölgesinde terör örgütünün sözde eyalet karargahı olarak kullandığı iki ayrı mağaranın da tahliye edildiği bildirildi.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Boşaltılan 81 nokta TSK’nın bu bölgeye sık sık hava destekli kara harekatları düzenlediği Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasında yer alan bölgelerden oluşuyor. PKK’lıların bulundukları kamp alanlarını terk ettikleri güvenlik kaynaklarınca gerek sahadan, gerekse askeri uydu koordinatları ve fotoğraflarıyla da teyit edildi. Teröristlerin bu alanları boşaltmalarının çözüm sürecini akamete uğratabilecek olası bir saldırı ve çatışma girişimi ile provokatif olayların da önüne geçilmesi amacıyla büyük önem taşıdığı bildirildi. PKK, geçtiğimiz aylarda sınır hattındaki 72 noktadan çekilmişti. PKK’lıların sınıra yakın bölgeleri terk edip Kandil’in doğu yakasına düşen hatta konumlandıkları bildirildi.

YERALTI CEPHANELİKLERİ BOŞALTILDI

Terör örgütü üyelerinin boşalttıkları alanlardan bazıları şöyle:



Avaşin bölgesinde PKK’nın sözde eyalet karargahı olarak kullandığı iki ayrı mağara da tahliye edildi.