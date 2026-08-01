HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Uydu görüntüleri ortaya koydu! PKK sınırdaki 81 kampı terk etti

Güvenlik kaynaklarına göre PKK, Irak'ın kuzeyinde Türkiye sınırına yakın 81 kamp ve barınma alanını daha tahliye etti. Çekilmenin saha raporları ve uydu görüntüleriyle doğrulandığı, gelişmenin TBMM'deki çerçeve yasa çalışmalarını hızlandırdığı belirtildi.

Uydu görüntüleri ortaya koydu! PKK sınırdaki 81 kampı terk etti

Ankara'yı harekete geçiren bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK'dan sınır hattından çekiliyor mu? Ankara’da Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli aşamalarından biri olan 12 maddelik çerçeve yasanın çıkarılması için yaşanan olağanüstü trafikte Kuzey Irak’tan gelen haberlerin etkili olduğu ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki 81 noktadan daha çekildiğinin tespit edilmesi üzerine Ankara da ‘hızlandı’. Güvenlik ve istihbarat birimlerinin bizzat sahadan aldıkları teyit ve raporlarla bu bilgiyi doğruladı.

Teröristlerin barınma alanlarını terk edip İran sınırındaki Kandil Dağı bölgesinde konumlandıkları bildirildi. Terör örgütünün boşalttığı bölgeler arasında örgütün can damarı niteliğindeki en önemli barınma alanlarından biri olan ve terör örgütüyle özdeşleşen Çarçella kampı da bulunuyor. Hakkari Çukurca’nın tam karşısındaki Metina Vadisi içinde kalan ve 12 askerimizin şehit edildiği 1740-1754 rakımlı Hüda Tepe bölgesi de boşaltılan bölgeler arasında. Avaşin bölgesinde terör örgütünün sözde eyalet karargahı olarak kullandığı iki ayrı mağaranın da tahliye edildiği bildirildi.

BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Boşaltılan 81 nokta TSK’nın bu bölgeye sık sık hava destekli kara harekatları düzenlediği Türkiye-Irak sınırının sıfır noktasında yer alan bölgelerden oluşuyor. PKK’lıların bulundukları kamp alanlarını terk ettikleri güvenlik kaynaklarınca gerek sahadan, gerekse askeri uydu koordinatları ve fotoğraflarıyla da teyit edildi. Teröristlerin bu alanları boşaltmalarının çözüm sürecini akamete uğratabilecek olası bir saldırı ve çatışma girişimi ile provokatif olayların da önüne geçilmesi amacıyla büyük önem taşıdığı bildirildi. PKK, geçtiğimiz aylarda sınır hattındaki 72 noktadan çekilmişti. PKK’lıların sınıra yakın bölgeleri terk edip Kandil’in doğu yakasına düşen hatta konumlandıkları bildirildi.

YERALTI CEPHANELİKLERİ BOŞALTILDI

Terör örgütü üyelerinin boşalttıkları alanlardan bazıları şöyle:

Uydu görüntüleri ortaya koydu! PKK sınırdaki 81 kampı terk etti 1
Avaşin bölgesinde PKK’nın sözde eyalet karargahı olarak kullandığı iki ayrı mağara da tahliye edildi.

  • Avaşin bölgesinde sözde eyalet karargahı olarak kullandığı iki ayrı mağara.
  • Aris-Faris bölgesinde teröristlerin ihtiyaçlarının karşılandığı iki ayrı lojistik deposu.
  • Türkiye içindeki teröristlere eylem talimatlarının verildiği karargâh ve muhabere telsiz komuta merkezi olan mağara.
  • Çemço bölgesinde sözde sayiş birliklerinin barındığı nizamiye olarak kullanılan 4 mağara. Aynı yerde kadın teröristlerin barındığı bir mağara.
  • Zap Vadisi içinde sınırda görev yapan Mehmetçik’e saldırılar düzenleyen teröristlerin barındığı 3 yeraltı sığınağı.
  • Kamplar arasında haberleşme ve iletişimin sağlandığı, lojistik ihtiyaçların arazi araçlarıyla karşılandığı noktalar.
  • Cennet Çeşmesi yakınındaki yeraltı sığınağı, ağır silah ve mühimmatların depolandığı yeraltı cephaneliği, el yapımı bomba ve patlayıcı yapımında kullanılan iki sığınak, Şırnak’ın Uludere İlçesinin karşısındaki Haftanin Vadisi içinde kalan Talabora mağarası, Haki Mağarası, Zap Vadisi içinde kalan Rose Köyü, Tirvaniş, Rekan, Nerveh Köylerinde 8 ayrı mağara ile Zap’taki Kartal Tepesinde iki mağara da boşaltıldı. (Kaynak: Nefes Gazetesi)
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da 'devre mülk' oyunu! 12 kişiyi milyonlarca lira dolandırdılarAnkara'da 'devre mülk' oyunu! 12 kişiyi milyonlarca lira dolandırdılar
CHP kulisleri hareketli! 4 vekil daha YENİ Parti'ye katılacakCHP kulisleri hareketli! 4 vekil daha YENİ Parti'ye katılacak

Anahtar Kelimeler:
pkk Ankara Irak kamp terör örgütü yasa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük tutuklandı

Cem Küçük tutuklandı

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Markete girip çocuğu darp etti

Sosyal medyada infial yaratan görüntüler! Markete girip çocuğu darp etti

Premier Lig devleri Barış Alper'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu'nu geçebilir

Premier Lig devleri Barış Alper'in peşinde! Ferdi Kadıoğlu'nu geçebilir

Savcılıkta ağlayarak özür diledi! "Şevval Sam bizi uyarınca..."

Savcılıkta ağlayarak özür diledi! "Şevval Sam bizi uyarınca..."

Yaptığı kurnazlık ortaya çıktı! Tam 782 bin TL ceza yazıldı

Yaptığı kurnazlık ortaya çıktı! Tam 782 bin TL ceza yazıldı

Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz"

Kilosu 100 TL'den alıcı buluyor! "Satamadıklarımızı çerez haline getiriyoruz"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.