Ankara Hava Durumu! 01 Haziran Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 1 Haziran Pazartesi günü hava durumu ılık ve güzel. Karasal iklimin tipik özelliklerini yansıtıyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 derece civarına çıkıyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 15 dereceye düşüyor. Gün boyunca hafif giysiler tercih edilmeli. Akşam saatlerinde ince bir ceket almak faydalı olacaktır. Yağış ihtimali oldukça düşük. Yaklaşık %11 civarında. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir hava sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Haziran Salı günü sıcaklık gündüz 27 derece, gece ise 15 derece olacak. 3 Haziran Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 26 derece, gece ise 16 dereceye düşecek. 4 Haziran Perşembe günü ise gündüz 26 derece, gece 14 derece olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları 20-27 derece arasında değişecek. Yağış ihtimali yine düşük kalacak.

Bu güzel havayı değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Piknik yapmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca, açık hava yürüyüşlerine çıkabilirsiniz veya deniz/havuz keyfi yapabilirsiniz. Günün en sıcak saatlerinde aşırı güneşten korunmak önemli. Şapka takmayı ve güneş koruyucu kullanmayı unutmayın. Akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınıza ince bir ceket almak faydalı olacaktır. Böylece, gündüz ve gece saatlerinde rahat edebilirsiniz.