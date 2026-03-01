HABER

Ankara Hava Durumu! 01 Mart Pazar Ankara hava durumu nasıl?

1 Mart 2026 Pazar günü Ankara'da hava genellikle açık, gündüz sıcaklığı 10 derece dolayında olacak. Gece sıcaklığının ise 1 ile 4 derece arasında değişmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumunda değişiklikler görülmesi söz konusu. 2 Mart itibarıyla sıcaklık 13 dereceye yükselecek. Bu dönemde, sabah ve akşam saatlerinde daha düşük sıcaklıklar yaşanacak, kat kat giyinmek akıllıca olacaktır. Güncel hava tahminlerini takip etmek önemli.

Seray Yalçın

1 Mart 2026 Pazar günü. Ankara'da hava genellikle açık olacak. Sıcaklık 10 ile 13 derece arasında değişecek. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında seyredecek. Gece sıcaklık ise 1 ile 4 derece arasında olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 2 Mart Pazartesi, bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 13 dereceye kadar yükselecek. 3 Mart Salı, bulutlu bir hava görülecek. Sıcaklıklar 13 derece civarında kalacak. 4 Mart Çarşamba günü, kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 10 derece civarında seyredecek. 5 Mart Perşembe, artan bulutlarla sıcaklık 11 dereceye çıkacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olacaktır. Bu nedenle, özellikle sabah işe veya okula gideceklerin mont veya ceket bulundurması faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde hava ılıman olacağı için kat kat giyinmek pratik olacaktır. Böylece gerektiğinde katları çıkarıp giymek mümkün olacaktır. Hava durumunun değişken olabileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava tahminlerini takip etmek planlarınıza yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
