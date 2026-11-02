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Ankara Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 02 Kasım 2026 tarihli hava durumu, 20 derece civarında ılık ve hafif bulutlu bir gün geçirecek. Günün ilerleyen saatlerinde güneşin etkisi artacak. Gece sıcaklığı ise 10 dereceye düşebilir. Dışarıda vakit geçireceklerin hafif bir ceket alması önemli. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklık aralıkları devam ederken, ani hava değişimlerine dikkat etmek faydalı. Şemsiyelerinizi unutmamanızda yarar var.

Ankara Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

02 Kasım 2026 Pazartesi günü Ankara'da hava durumu dikkat çekiyor. Hava sıcaklığı genel olarak 20 derece civarında. Günün başında hafif bulutlu bir hava var. İlerleyen saatlerde güneşin daha fazla görünmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde hafif bir serinlik beklenmiyor. Bugünkü hava, ılık ve güneşli olacak. Ancak bulutlu geçmesi de olası.

Ankara'da kısa vadede hava durumu hafif bulutlu seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklık 10 derece civarlarına düşebilir. Akşam dışarıda kalmayı düşünenlerin hafif bir ceket alması önemli. Havanın dışarıda keyifli vakit geçirmek için uygun olacağı kesin. Yine de ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak akıllıca.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Salı günü sıcaklık 19 - 22 derece arasında olacak. Bazı bölgelerde hafif yağışlı geçişler yaşanabilir. Bu nedenle şemsiyeleri evden almayı unutmayın. Çarşamba ve Perşembe günleri hava daha sakin olacak. Sıcaklıklar 21 - 24 derece arasında seyredecek. Bu, Ankara'nın güzelliklerini keşfetmek için harika bir fırsat.

Hava şartları değişkenlik gösterebilir. Ani sıcaklık düşüşleri veya yükselişlerine dikkat etmek faydalı. Yürüyüş veya spor yaparken hava durumunu kontrol edin. Uzun süre dışarıda kalacaklar, sıvı alımını artırmalı. Gerekirse geçici koruma sağlayacak bir kıyafet tercih edilmelidir.

Ankara'da hava durumu stabil fakat değişken kalabilir. Bugünkü gibi dışarıda zaman geçirirken hava koşullarını göz önünde bulundurun. Güneşli günlerin tadını çıkarın ama hazırlıklı olun.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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