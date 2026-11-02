Kar yağışı, fırtına ve sağanak geliyor! Kasım ayı sürpriz yapacak

Türkiye genelinde mevsim normallerine yakın seyreden hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta yerini yağışlı ve soğuk havaya bırakacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların düşeceğini belirtirken İstanbul'un yanı başındaki yüksek kesimlerde kar yağışı görülebileceğini söyledi. Ege kıyıları için de sel ve hortum tehlikesine dikkat çekti.

Ünlü meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında hava durumuna ilişkin tahminlerde bulundu. Orhan Şen, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 20 derece hava. Türkiye'de her yer 20 derece neredeyse. Yani böyle bir tesadüf var. Yani Malatya'da 20 derece, Ankara'da 20 derece, Antalya'da 20 derece, İstanbul'da 20 derece.

TÜRKİYE GENELİNDE YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK

Sabahki yağmur geçti şimdilik ama bugün batı bölgelerde yağış var. İstanbul'da geçti. Yarın tekrar gelecek İstanbul'da yağmur ama batı bölgeler yani Ege bölgesi, İç Anadolu'nun batısı ve Akdeniz bölgesinin batısında yağış var bugün. Ama kuvvetli bir yağış yok. Yani böyle ciddi bir yağış yok.

ÇANAKKALE'DEN MUĞLA'YA KADAR KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Hafta başından itibaren Ege kıyılarına kuvvetli bir yağış geliyor. Çanakkale'den Muğla'ya kadar olan sahilde kuvvetli yağış geliyor. Bu yağış ayın 3'ünde ve 4'ünde biraz daha şiddetleniyor.

Dolayısıyla önümüzdeki hafta yağışlı geçecek diye biraz da tehlikeli yağış olabilir. Ne zaman? Ayın 3'ü ve 4'ü Ege sahilleri hatta ayın çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli yağış ihtimali var. Onu da takip edeceğiz. Şimdi sıcaklıklar dediğimiz senin de dediğin gibi gayet güzel bir sıcaklık var ve 20 derece civarında.

ÇARŞAMBA SONRASI SICAKLIKLAR HIZLA DÜŞECEK

Türkiye'nin her yerinde iyi bir hafta sonu geçiriyorlar ama önümüzdeki hafta çarşambadan sonra bir soğuma geliyor. Bu soğuma ortalamanın da altına düşecek sıcaklıklar. Yani Kasım ayının ortası, artık Kasım ayına giriyoruz ya. Kasım ayının ortalaması nedir? İstanbul için Kasım ayının ortalaması 16 derecedir. Demek ki onun da altına düşecek bir sıcaklık soğuk hava geliyor.

İSTANBUL'DA SICAKLIK 12-13 DERECEYE KADAR DÜŞECEK

Ne zaman? Çarşamba gününden itibaren. batı ve kuzey bölgelerde. Dolayısıyla sobaları yakalım önümüzdeki hafta perşembeden itibaren paltolarımızı giyeceğiz gibi geliyor. Çünkü sıcaklık İstanbul'da 12-13 dereceye kadar düşme ihtimali var. Dolayısıyla önümüzdeki hafta hani hafta sonuna kadar önümüzdeki hafta sonuna kadar da yağmur var. Neredeyse Türkiye'nin tamamında yağmur var.

EGE KIYILARINDA SEL VE SU BASKINI RİSKİ

Sel riski var. Nerede var o risk? Önümüzdeki çarşamba ayın 3'ünde ve 4'ünde Ege sahilleri İzmir'den dedim ya demin söyledim. Çanakkale'den itibaren tehlike var ama İzmir'in aşağısı Muğla'nın sahil ilçeleri yani Marmaris, Bodrum, Fethiye, Marmaris Bodrum Fethiye'de kuvvetli yağış var. Ne zaman? Ayın 3'ünde 4'ünde. Dolayısıyla bunlara dikkat etmesi lazım buradaki vatandaşların şimdiden risk yönetimine şey yapmak lazım, yönetmek lazım.

İSTANBUL İÇİN ÇARŞAMBA GÜNÜ YAĞIŞ UYARISI

İstanbul'da çarşamba günü bir kuvvetli yağış var ama onu takip edeceğiz. salı akşamından itibaren o belli olur onun şeyi. Çarşamba günü İstanbul'da kuvvetli yağış olabilir ama o 14 ekimdeki yağış gibi değil tabii ki. Daha hafif ama şiddetlenebilir. Onu da ilerleyen günlerde yarın hafta başı veya salı günü o konuda da daha detaylı tahminde bulunacağız. Ama dediğim gibi çarşamba günü ne dikkat ediyoruz. Ayın 3'ü 4'ü Ege sahilleri, özellikle Muğla civarında ayın 3'ünde kuvvetli yağış var. Hatta ikisinin de başlayabilir. İkisi yani yarın akşam da orada başlayacak. Kuvvetli yağış var.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SICAKLIKLARDA SERT DÜŞÜŞ YAŞANACAK

Sıcaklık önümüzdeki iki gün düşmüyor. 20 derece civarında. Hani bugünkü gibi devam edecek sıcaklık ama perşembe gününden itibaren sıcaklıklar kuvvetli bir şekilde düşüş var. Yani ortalamanın da uzun yıllar ortalamasının altında düşecek gibi geliyor.

ULUDAĞ VE KARTEPE İÇİN KAR UYARISI

Yani İstanbul 12-13 dereceye kadar düşer ve şunu da söyleyelim, hani yüksek yerlere yani Uludağ kar yağabilir. Kartepe'ye kar yağar, ondan sonra Karadeniz'in iç kesimindeki dağların tepelerine kar yağma ihtimali var.

1500 METRE ÜZERİNDE KAR YAĞIŞI GÖRÜLEBİLİR

Ne zaman? Perşembe, cuma, hatta çarşamba akşamından itibaren çarşamba, cuma, cumartesi günü bu bölgeleri tepelere yani 1500 metrenin yukarısındaki yüksekliklerde kar yağışı da mümkündür. O da oralarda beyazlayacak.

Ama dediğim gibi şehir içerisinde şey İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da kuvvetli bir yağış yok. Sadece kıyı Ege'de kuvvetli yağış var. Bir de Marmara'da çarşamba günü dikkat edeceğiz.

KUVVETLİ RÜZGAR VE HORTUM TEHLİKESİNE DİKKAT

Bu kuvvetli yağışlar geldiği zaman muhakkak rüzgarı da beraber anmamız gerekiyor. Çünkü rüzgarla birlikte bu tür havalar rüzgarla birlikte oluşuyor zaten. Dolayısıyla bu sahildeki dediğim ayın 3'ünde ve 4'ündeki bu kuvvetli yağış ha su baskınları yapar mı? Bana göre Muğla'nın iç kesimlerinde su baskını yapar. Hatta hortum tehlikesi olabilir Muğla'nın ilçelerinde ve Aydın'ın ilçelerinde.

MUĞLA VE AYDIN'DA FIRTINA ŞEKLİNDE RÜZGAR ESEBİLİR

Dolayısıyla burada hani hortum tehlikesi dediğimiz zaman zaten rüzgar kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde kuzey yönlerden fırtına şeklinde esebilir. Keza gene ayın çarşamba günü İstanbul'da da fırtına şeklinde esen rüzgar kuzey yönlerden hem bizi üşütecek hem de yani tehlikeli boyutta olabilir.

ÇATI VE BALKONLAR İÇİN VATANDAŞLARA UYARI

Dolayısıyla çarşamba günü her zaman söylüyoruz bunu ama yani çatı altlarında falan dolaşmayalım. Balkonlarımızdaki sabit seyyar şeyleri sabitleyelim. Dolayısıyla hem rüzgara dikkat edelim, fırtınaya Hem hem yağışa dikkat edelim. Nerede özetlersek? Çarşamba günü İstanbul'da, salı günü Ege sahillerinde yağışa dikkat edeceğiz.

MARMARİS VE FETHİYE'DE HORTUM İHTİMALİ

Özellikle kıyı kesimlerde, deniz kesimlerinde Marmaris'te hortum olma ihtimali var. Marmaris şeyde Fethiye civarlarında. Onun dışında İstanbul'da su baskını yapar mı? İhtimal var ama bu bir doğal tehlikedir. O tehlikeyi biz iyi yönetsek afete dönüşmez. Çok kuvvetli bir şey yok ama gene de takip edeceğiz."