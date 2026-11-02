Küresel bir kriz kapıda mı? 33 ülkeden vatandaşlarına 'stok' çağrısı! 'En az 3 günlük bulundurun...'

Fransa'da market zincirlerinin derin dondurucu sistemlerinin hacklenmesi ve tonlarca gıdanın çöp olması da dünya çapında geniş yankı uyandırmıştı. Bunun haricinde küresel ölçekte devam eden savaşlar da hükümetlerde derin endişeler doğuruyor. Son olarak 33 ülkenin vatandaşlarına stok yapma çağrısında bulunması dünya genelinde oldukça konuşuldu. Konu, 'Küresel bir kriz yolda mı? sorusunu insanlarda ortaya çıkardı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN '72 SAAT YETECEK MALZEME BULUNDURUN' ÇAĞRISI

Avrupa Komisyonu, 26 Mart 2025'te açıkladığı hazırlık stratejisinde halka en az 72 saat yetecek temel malzeme bulundurma çağrısı yapmıştı. Önerilen kitte bozulmayan yiyecek, içme suyu, pilli el feneri, yedek pil, powerbank, radyo, ilaç ve kimlik gibi belgeler yer alıyor. Komisyon yetkilileri stratejinin yakın bir tehdide karşı değil, doğal afet, elektrik kesintisi ve siber saldırı gibi farklı krizlere yönelik genel bir hazırlık olduğunu vurguladı.

Almanya'da ise Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi Başkan Yardımcısı Rene Funk, Aralık 2024'te her hanenin en az üç günlük acil durum malzemesi ve erzak bulundurması gerektiğini söylemişti. Funk, kişi başına günde en az 1,5 litre su depolanmasını önerirken konserve gıdaya da dikkat çekti. Uyarının arkasında hibrit saldırılar ve uzun süreli elektrik kesintisi ihtimali vardı.

İngiltere de 'Be Ready' kampanyasıyla vatandaşlarından üç günlük su, bozulmayan gıda, ilaç, tuvalet kağıdı, fener ve nakit bulundurmalarını istiyor.

FRANSA'DAKİ SİBER SALDIRI ENDİŞELERİ ARTIRDI

Fransa'da yaklaşık 40 marketin derin dondurucu sistemlerine yönelik siber saldırı nedeniyle tonlarca gıda ürünü çöpe gitmişti.

Dünyaca ünlü Newsweek dergisinin bu olayı haftalık sayısında kapak konusu yapması, uluslararası basında da geniş yankı bulmuştu.

GIDA STOĞUNUN ARKASINDA NE VAR?

Japonya Afet Bakanı Goshi Hosono, 'en az üç gün, ideal olarak bir hafta' diyerek ulusal çapta afet senaryolarına karşı hazırlık çağrısı yaptı. Bakan, Nankai Çukuru depremi, Tokyo'yu vuracak büyük bir sarsıntı ve Fuji Yanardağı'nın olası patlaması gibi ihtimalleri gerekçe gösterdi. Hükümetin 2 Kasım'da Afet Önleme Ajansı'nın kurulmasıyla birlikte 'acil talep' yayımlaması bekleniyor.

Hükümetlerin gerekçeleri savaş, aşırı hava olayları ve siber saldırılar gibi genel riskler olarak sıralanıyor ve iki gelişme arasındaki ilişkiyi doğrulayan resmi bir açıklama görülmedi.

33 ÜLKENİN LİSTESİ

'Stok yapın' çağrısı yapan ülkeler şöyle:

Avusturya: 10–14 Gün

Almanya: 10 Güne Kadar

İsveç: 1 Hafta

Norveç: 1 Hafta

İsviçre: 1 Hafta

Estonya: 1 Hafta

İngiltere: 3 Gün

Fransa: 72 Saat

Hollanda: 72 Saat

Danimarka: 3 Gün

Finlandiya: 72 Saat

Letonya: 72 Saat

Litvanya: 72 Saat

Polonya: 3 Gün

Çekya: 72 Saat

Hırvatistan: 72 Saat

İrlanda: 'Esaslarla Stoklama'

Kanada: 72 Saat

Meksika: 72 Saat

Şili: 72 Saat

Kolombiya: 72 Saat

ABD: 'Birbirçok Gün'

Brezilya: Acil Durum Kiti

Arjantin: Acil Durum Kiti

Tayvan: 7 Gün

Japonya: 3 Gün, Mümkünse 1 Hafta

İsrail: 3 Gün

Hindistan: Acil Durum Kiti

Filipinler: Çıkta Çantası

Singapur: Hazır Çanta

Yeni Zelanda: 3+ Gün

Güney Afrika: 3 Gün

Avustralya: Acil Durum Kiti

Avrupa Birliği: Her Vatandaş 72 Saat İçin Hazır