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Küresel bir kriz kapıda mı? 33 ülkeden vatandaşlarına 'stok' çağrısı! 'En az 3 günlük bulundurun...'

Dünyanın dört bir yanında hükümetler vatandaşlarına stok yapma çağrısında bulunuyor. Şu ana kadar ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere 33 ülkenin en az 3, mümkünse 1 hafta 'stok yapın' çağrısı akıllarda soru işareti oluşturuyor. Hükümetlerin bu kararlarında savaş, aşırı hava olayları ve siber saldırılar gibi sebepler baş sırada yer alıyor.

Küresel bir kriz kapıda mı? 33 ülkeden vatandaşlarına 'stok' çağrısı! 'En az 3 günlük bulundurun...'
Doğukan Akbayır

Fransa'da market zincirlerinin derin dondurucu sistemlerinin hacklenmesi ve tonlarca gıdanın çöp olması da dünya çapında geniş yankı uyandırmıştı. Bunun haricinde küresel ölçekte devam eden savaşlar da hükümetlerde derin endişeler doğuruyor. Son olarak 33 ülkenin vatandaşlarına stok yapma çağrısında bulunması dünya genelinde oldukça konuşuldu. Konu, 'Küresel bir kriz yolda mı? sorusunu insanlarda ortaya çıkardı.

Küresel bir kriz kapıda mı? 33 ülkeden vatandaşlarına stok çağrısı! En az 3 günlük bulundurun... 1

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN '72 SAAT YETECEK MALZEME BULUNDURUN' ÇAĞRISI

Avrupa Komisyonu, 26 Mart 2025'te açıkladığı hazırlık stratejisinde halka en az 72 saat yetecek temel malzeme bulundurma çağrısı yapmıştı. Önerilen kitte bozulmayan yiyecek, içme suyu, pilli el feneri, yedek pil, powerbank, radyo, ilaç ve kimlik gibi belgeler yer alıyor. Komisyon yetkilileri stratejinin yakın bir tehdide karşı değil, doğal afet, elektrik kesintisi ve siber saldırı gibi farklı krizlere yönelik genel bir hazırlık olduğunu vurguladı.

Almanya'da ise Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi Başkan Yardımcısı Rene Funk, Aralık 2024'te her hanenin en az üç günlük acil durum malzemesi ve erzak bulundurması gerektiğini söylemişti. Funk, kişi başına günde en az 1,5 litre su depolanmasını önerirken konserve gıdaya da dikkat çekti. Uyarının arkasında hibrit saldırılar ve uzun süreli elektrik kesintisi ihtimali vardı.

İngiltere de 'Be Ready' kampanyasıyla vatandaşlarından üç günlük su, bozulmayan gıda, ilaç, tuvalet kağıdı, fener ve nakit bulundurmalarını istiyor.

Küresel bir kriz kapıda mı? 33 ülkeden vatandaşlarına stok çağrısı! En az 3 günlük bulundurun... 2

FRANSA'DAKİ SİBER SALDIRI ENDİŞELERİ ARTIRDI

Fransa'da yaklaşık 40 marketin derin dondurucu sistemlerine yönelik siber saldırı nedeniyle tonlarca gıda ürünü çöpe gitmişti.

Dünyaca ünlü Newsweek dergisinin bu olayı haftalık sayısında kapak konusu yapması, uluslararası basında da geniş yankı bulmuştu.

GIDA STOĞUNUN ARKASINDA NE VAR?

Japonya Afet Bakanı Goshi Hosono, 'en az üç gün, ideal olarak bir hafta' diyerek ulusal çapta afet senaryolarına karşı hazırlık çağrısı yaptı. Bakan, Nankai Çukuru depremi, Tokyo'yu vuracak büyük bir sarsıntı ve Fuji Yanardağı'nın olası patlaması gibi ihtimalleri gerekçe gösterdi. Hükümetin 2 Kasım'da Afet Önleme Ajansı'nın kurulmasıyla birlikte 'acil talep' yayımlaması bekleniyor.

Hükümetlerin gerekçeleri savaş, aşırı hava olayları ve siber saldırılar gibi genel riskler olarak sıralanıyor ve iki gelişme arasındaki ilişkiyi doğrulayan resmi bir açıklama görülmedi.

Küresel bir kriz kapıda mı? 33 ülkeden vatandaşlarına stok çağrısı! En az 3 günlük bulundurun... 3

33 ÜLKENİN LİSTESİ

'Stok yapın' çağrısı yapan ülkeler şöyle:

Avusturya: 10–14 Gün
Almanya: 10 Güne Kadar
İsveç: 1 Hafta
Norveç: 1 Hafta
İsviçre: 1 Hafta
Estonya: 1 Hafta
İngiltere: 3 Gün
Fransa: 72 Saat
Hollanda: 72 Saat
Danimarka: 3 Gün
Finlandiya: 72 Saat
Letonya: 72 Saat
Litvanya: 72 Saat
Polonya: 3 Gün
Çekya: 72 Saat
Hırvatistan: 72 Saat
İrlanda: 'Esaslarla Stoklama'
Kanada: 72 Saat
Meksika: 72 Saat
Şili: 72 Saat
Kolombiya: 72 Saat
ABD: 'Birbirçok Gün'
Brezilya: Acil Durum Kiti
Arjantin: Acil Durum Kiti
Tayvan: 7 Gün
Japonya: 3 Gün, Mümkünse 1 Hafta
İsrail: 3 Gün
Hindistan: Acil Durum Kiti
Filipinler: Çıkta Çantası
Singapur: Hazır Çanta
Yeni Zelanda: 3+ Gün
Güney Afrika: 3 Gün
Avustralya: Acil Durum Kiti
Avrupa Birliği: Her Vatandaş 72 Saat İçin Hazır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa gıda stok
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