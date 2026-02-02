HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 2 Şubat 2026'da hava durumu hafif yağmurlu ve sıcaklık 2 derece civarında. Gün içinde sıcaklık 1 ile 13 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken şemsiye almak ve kat kat giyinmek önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklık değişkenlik gösterecek. 3 Şubat'ta 7 derece, 4 Şubat'ta 9 derece ve 5 Şubat'ta 13 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ani sıcaklık değişimlerine dikkat edilmeli.

Ankara Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Bugün 2 Şubat 2026, Pazartesi. Ankara'da hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 2 derece civarında. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 13 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 3 Şubat Salı günü, sıcaklık 7 derece civarına düşecek. Hava 4 derece civarında olacak. 4 Şubat Çarşamba günü, sıcaklık 9 derece olacak. 5 Şubat Perşembe günü hava 13 derece civarına yükselecek. Ancak, 3 derece civarında da kalabilir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olacak. Gün içinde sıcaklık artsa da ani değişimlere hazırlıklı olmak önemli. Kat kat giyinmek şart. Gerektiğinde şemsiye taşımak da faydalı. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek sağlığınızı korur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'Ünlü isimden Epstein'e: 'Sana bir ya da iki küçük bebek getirebilirim'
İstanbul Boğazı'nda panik anları! Kıyı Emniyeti alarma geçtiİstanbul Boğazı'nda panik anları! Kıyı Emniyeti alarma geçti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama geldi: "Adli tıp test sonuçlarının..."

Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama geldi: "Adli tıp test sonuçlarının..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.