Ankara Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün 2 Şubat 2026, Pazartesi. Ankara'da hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 2 derece civarında. Gün boyunca sıcaklık 1 ile 13 derece arasında değişecek. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Kat kat giyinmek de önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 3 Şubat Salı günü, sıcaklık 7 derece civarına düşecek. Hava 4 derece civarında olacak. 4 Şubat Çarşamba günü, sıcaklık 9 derece olacak. 5 Şubat Perşembe günü hava 13 derece civarına yükselecek. Ancak, 3 derece civarında da kalabilir.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olacak. Gün içinde sıcaklık artsa da ani değişimlere hazırlıklı olmak önemli. Kat kat giyinmek şart. Gerektiğinde şemsiye taşımak da faydalı. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek sağlığınızı korur.