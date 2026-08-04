Ankara Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Ağustos 2026 Salı günü, Ankara'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 34 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 14 ile 16 derece arasında seyredecek. Bu durum, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirecekler için dikkat gerektiriyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer olacak. 5 Ağustos Çarşamba günü sıcaklık 34 ile 17 derece arasında değişecek. 6 Ağustos Perşembe günü ise sıcaklık 34 ile 16 derece olacak. Bu sıcaklıklar, sabah ve akşam saatlerinde daha serin bir hava arayanlara uygun.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmekten kaçınılmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı. Bol su içmek de önemlidir. Ayrıca, yüksek sıcaklık saatlerinde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmalı. Serin ortamlarda bulunmak sağlık açısından faydalı olacaktır.

Ankara'da hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız önemli.