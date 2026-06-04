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Ankara Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 4 Haziran Perşembe günü hava akşam saatlerine kadar güneşli ve ılık olacak. Gündüz sıcaklık 26 dereceye yükselebilir. Açık hava etkinlikleri için uygun bir gün olsa da, akşam serinliği nedeniyle yanıma ince bir ceket almak faydalı olacaktır. Önümüzdeki günlerde yağış ihtimali artacak. 5 ve 6 Haziran tarihlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Açık havada plan yaparken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

Ankara Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Ankara hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 4 Haziran 2026 Perşembe. Ankara'da hava genellikle güneşli ve ılık olacak. Gündüz sıcaklık 26 derece civarında. Gece ise 14 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Haziran ayının ortalama değerlerine yakın. Karasal iklimin etkisini yansıtıyor. Hava açık olacak. Yağış ihtimali ise düşük seviyelerde kalacak.

Açık hava etkinlikleri yapmak için uygun bir gün. Piknik yapmak, açık hava yürüyüşleri yapmak mümkün. Deniz ve havuz aktivitelerine katılmak da iyi bir fikir. Ancak, akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınıza ince bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde, 5 Haziran Cuma yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 28 derece civarında. Gece ise 15 derece civarında olacak. 6 Haziran Cumartesi bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edebilir. Sıcaklık gündüz 26 derece civarında. Gece sıcaklık 13 derece civarında olacak.

7 Haziran Pazar günü hava tekrar güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 28 derece civarında. Gece ise 15 derece civarında seyredecek. 5 ve 6 Haziran tarihlerinde ani hava değişimleri olabilir. Bu günlerde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor. Açık hava etkinliklerini planlarken hava durumunu kontrol etmek önemlidir.

Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır. Şemsiye veya yağmurluk gibi koruyucu önlemler almak gerekebilir. Böylece olası rahatsızlıkları en aza indirebilirsiniz.

Özetle, 4 Haziran Perşembe günü hava güneşli ve ılık. Ancak, önümüzdeki günlerde yağışlı hava koşulları bekleniyor. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu dikkate almalısınız. gerekli önlemleri almak önemlidir.

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hava durumu Ankara
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