Ankara Hava Durumu! 04 Mayısıs Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü, Ankara'da hava durumu soğuk ve yağışlı. Sıcaklık 2 ile 8 derece arasında değişecek. Özellikle akşam saatlerinde yağışların şiddeti artacak. Bu durum, ulaşımda aksamalara yol açabilir. Ayrıca su baskınları riski de bulunuyor. Dikkatli olmak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. Salı günü sıcaklık 3 ile 14 derece arasında olacak. Hava bulutlu kalacak. Çarşamba günü sıcaklık 4 ile 16 derece arasında değişecek. Hava hem bulutlu hem de güneşli olacak. Perşembe günü sıcaklık 5 ile 20 derece arasında olacak. Hava çoğunlukla güneşli olacak.

Bu dönemde yağışlı günlerde su baskınlarına karşı tedbirli olmak gerekiyor. Ulaşımda da dikkatli olunmalıdır. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere uygun giyinmek faydalı olacaktır. Sağlığınızı korumak için gerekli önlemleri almak önemlidir.