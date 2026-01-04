Ankara Hava Durumu! 04 Ocak Pazar Ankara hava durumu nasıl?

4 Ocak 2026 Pazar günü, Ankara'da hava durumu 11 derece civarında sıcaklıkla daha sıcak olacak. Gün boyunca sıcaklık 0 ile 11 derece arasında değişecek. Hava genel olarak bulutlu kalacak. Yağış beklenmiyor. Rüzgarlar hafif olacak. Nem oranı %75 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ocak Pazartesi günü, sıcaklık 1 ile 10 derece arasında olacak. Hava çok bulutlu olacak. 6 Ocak Salı günü, sıcaklık 2 ile 11 derece arasında kalacak. Hava güneşli olacak. 7 Ocak Çarşamba günü, sıcaklık 2 ile 9 derece arasında olacak. Hava kapalı kalacak.

Bu dönemde hava koşulları serin olabilir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir mont bulundurmanızda yarar var. Hava genellikle bulutlu olacağı için güneş ışığından yeterince yararlanmak önemli. Öğle saatlerini tercih edebilirsiniz. Rüzgarlar hafif olacağı için açık hava etkinlikleri uygun.

Sonuç olarak, Ankara'da 4 Ocak 2026 ve öncesindeki günlerde hava durumu ılıman olacak. Yağış beklenmiyor. Hava koşullarına uygun giyinmek sizi rahat ettirecek. Açık hava etkinliklerini öğle saatlerinde planladığınızda keyifli bir hafta geçirebilirsiniz.