Ankara Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

5 Mart 2026 Perşembe günü Ankara'da hava genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 13-14 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 2-3 dereceye düşecek. Rüzgarlar hafif olacak ve kuzeydoğu yönünden esecek. Gün boyunca dışarıda vakit geçirilebilir. Ancak akşam saatlerinde hafif bir mont ya da ceket almak faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde ılıman kalacak. 6 Mart Cuma günü hava bulutlu ve güneşli arası olacak. Sıcaklıklar 11-12 derece arasında değişecek. 7 Mart Cumartesi günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 8-9 derece civarında olacak. 8 Mart Pazar günü ise bol güneş ışığı altında hava 9-10 dereceye ulaşacak.

Bu ılıman hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için avantajlar sunacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmamak önemli. Buna göre giyinmek gerekecek. Rüzgarların hafif olması, açık hava aktiviteleri için bir avantaj sağlayacak.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu açık hava etkinlikleri için elverişli olacak. Gün boyunca rahatça dışarıda vakit geçirmek mümkün. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Uygun kıyafetler seçmek, bu durum için faydalı olacaktır.