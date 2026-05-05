Ankara Hava Durumu! 05 Mayıs Salı Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Mayıs 2026 Salı günü, Ankara'da hava durumu serin ve yağışlı olacak. Şehir genelinde sıcaklık 2 ile 13 derece arasında değişecek. Gün boyunca aralıklı yağışların beklenmesi öngörülüyor. Yüksek kesimlerde, yağışlar karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebilir.

Bu serin ve yağışlı hava koşulları mevsim normallerinin altında. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Ayrıca, şemsiye veya yağmurluk almayı unutmayın. Yüksek kesimlere çıkmayı planlayanların karla karışık yağmur ve kar koşullarına hazırlıklı olması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımanlaşacak. 6 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 3 ile 17 derece arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. 7 Mayıs Perşembe günü sıcaklık 5 ile 19 derece arasında değişecek. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. 8 Mayıs Cuma günü ise sıcaklık 8 ile 22 derece arasında olacak. Bu tarihte çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek sağlığınızı korur. Sabah ve akşam saatlerinde serin havaya karşı hazırlıklı olmak, gün boyunca rahat etmenizi sağlar.