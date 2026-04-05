Ankara Hava Durumu! 05 Nisan Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 5 Nisan 2026 Pazar günü, Ankara'da hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıklar 16 derece civarında. Gece ise 4 dereceye düşecek. Kuzeyden hafif bir rüzgar esmesi bekleniyor. Bu güzel havada açık hava etkinlikleri için ideal bir gün geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Nisan Pazartesi günü hava parçalı az bulutlu olacak. Sıcaklıklar bu günde 15 derece civarına çıkacak. 7 Nisan Salı günü az bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 16 derece olacak. 8 Nisan Çarşamba günü ise yer yer sağanaklar bekleniyor. O günde sıcaklık 10 dereceye düşecek.

Bu dönemde hava açık ve güneşli kalacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Ancak, 8 Nisan Çarşamba günü sağanakların etkili olabileceğini unutmamak önemli. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Genel olarak önümüzdeki günlerde Ankara'da hava durumu ılıman ve açık olacak. Açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir dönem sunuyor.