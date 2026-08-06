Ankara Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Ağustos 2026 Perşembe. Ankara'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 34 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıkları 17 - 18 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hızı 5 - 13 km/s arasında değişecek. Nem oranı %39 civarında bekleniyor. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat etmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 7 Ağustos Cuma günü, hava sıcaklıkları 34 - 35 derece olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü de hava sıcaklıkları yine 34 - 35 derece civarında tahmin ediliyor. 9 Ağustos Pazar günü de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Bu sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratıyor.

Bu sıcak günlerde, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği öğle saatlerinde açık hava etkinliklerinden kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde şapka takmanız önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de gereklidir. Ayrıca, sıcak saatlerde serin ortamlarda kalmak da sağlığınız için faydalıdır. Ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmanız önerilmektedir.