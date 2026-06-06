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Ankara Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün Ankara'da hava genel olarak güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 27-28 derece, geceyse 15-16 derece civarında seyredecek. Kuzeydoğudan esecek rüzgar, saatte 9-14 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. 7 Haziran'da sıcaklık 28-29 dereceye çıkacak. Açık havada yapılacak etkinliklerde güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önem taşıyor.

Ankara Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü, Ankara'da hava genel olarak güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 27 - 28 derece civarında bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 15 - 16 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 9 - 14 kilometre olacak. Nem oranı %36 - %38 civarında olacak. Bugün Ankara'da sıcak ve güneşli bir gün geçireceğiz.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde sürecek. Pazar günü, 7 Haziran 2026'da sıcaklık 28 - 29 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklık 14 - 15 derece arasında kalacak. Pazartesi günü, 8 Haziran 2026'da hava 28 - 29 derece civarında olacak. Gece sıcaklık yine 14 - 15 derece arasında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Hava genellikle açık kalacak.

Sıcak ve güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için fırsatlar bulacaksınız. Ancak yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önem taşıyor. Dışarıda şapka takmak, güneş kremi kullanmak faydalı olacaktır. Bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmanıza yardımcı olur. Öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınmak da aşırı ısınmayı önler. Bu önlemler ile Ankara'daki hava durumu koşullarını sağlıklı bir şekilde geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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