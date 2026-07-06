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Ankara Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da hava durumu bu günlerde güneşli ve sıcak geçecek. 6 Temmuz'da sıcaklıklar 16 ile 29 derece arasında değişiyor. Akşam saatlerinde, Bala, Gölbaşı gibi güney ilçelerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. 7 ve 8 Temmuz'da sıcaklıklar 15 ile 30 derecelere yükselecek. Dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunma tedbirleri alması gerekiyor. Ayrıca akşam yağışları için hazırlıklı olmaları önem taşıyor.

Ankara Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü, Ankara'da hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava genel olarak güneşli. Sıcaklıklar 16 ile 29 derece arasında değişecek. Özellikle akşam saatlerinde Bala, Evren, Gölbaşı, Haymana, Polatlı ve Şereflikoçhisar gibi güney ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Ankara'da hava durumu güneşli ve sıcak olacak. 7 Temmuz Salı günü sıcaklıklar 15 ile 30 derece arasında olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü sıcaklıklar 14 ile 30 derece arasında seyredecek. 9 Temmuz Perşembe günü hava, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15 ile 29 derece arasında değişecek.

Bu sıcak günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunması önemli. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca akşam saatlerinde beklenen yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Şemsiye veya su geçirmeyen bir ceket bulundurmak, ani hava değişimlerine karşı korur.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak sıcak ve güneşli olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunma önlemleri alması önemli. Akşam saatlerinde olası yağışlara karşı hazırlıklı olmak, keyifli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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