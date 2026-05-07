Ankara Hava Durumu! 07 Mayıs Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Mayıs 2026 Perşembe. Ankara'da hava durumu keyifli olacak. Sabah serin bir hava var. Ancak, öğleye doğru sıcaklık 18 dereceyi bulacak. Gün boyunca güneşli ve açık bir gökyüzü hakim olacak. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam sunuluyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Mayıs Cuma günü sıcaklık 21 dereceye yükselecek. 9 Mayıs Cumartesi günü sıcaklıklar 19 derece seviyelerinde olacak. Hava kısmen güneşli görünümde olacak. 10 Mayıs Pazar günü ise sıcaklık 22 dereceye çıkacak. Ancak, hava çok bulutlu olacak.

Güzel havaların tadını çıkarın. Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak önemlidir. Güneş kremi kullanmanızı ve uygun kıyafetler giymenizi öneririm. Sabah ve akşam serinliğine karşı ceket almanız faydalı olacaktır. Özellikle 10 Mayıs'ta bulutlu bir hava bekleniyor. Dışarı çıkarken şemsiye bulundurmanızda yarar var.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava durumu güzel olacak. Günlük aktivitelerinizi buna göre planlamak, keyifli bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.