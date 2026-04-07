Ankara Hava Durumu! 07 Nisan Salı Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 7 Nisan 2026 Salı günü, Ankara'da hava durumu değişken olacak. Sabah saatlerinde hava genel olarak güneşli. Sıcaklık 17 - 18 derece civarında. Öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışlar özellikle kuzey ve batı ilçelerinde daha yoğun olacak. Akşam saatlerine doğru yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi öngörülüyor. Kuzey ilçelerden başlayarak etkisi artacak. Bu nedenle, günün ilerleyen saatlerinde ani yağışlara karşı hazırlıklı olunmalı. Sürücülerin, trafik yoğun olduğunda dikkatli olması önemli. Yağışların başlamasıyla hava sıcaklıkları 8 - 10 dereceye düşecek. Bu nedenle, dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve şemsiye almak faydalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenliğini sürdürecek. 8 Nisan Çarşamba günü, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz 10 - 11 derece, gece ise 0 - 1 derece olacak. 9 Nisan Perşembe günü, yer yer bulutlu, karışık güneş ışığı görülecek. Sıcaklıklar 10 - 11 derece arasında değişecek. 10 Nisan Cuma günü ise kar ve yağmur geçişleri öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 7 - 8 derece, gece ise 0 - 1 derece olacak. Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korumak önemli. Yağışların artmasıyla rüzgar kuzeybatıdan kuvvetli esecek. Açık alanlarda dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınmalı.

