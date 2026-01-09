Ankara Hava Durumu! 09 Ocak Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 9 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 4 ile 6 derece civarında kalacak. Gece ise sıcaklık 0 ile -2 derece arasında seyredecek. Rüzgar güneybatıdan saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı %82 civarında olacak.

Bu soğuk ve yağmurlu hava koşullarında yola çıkacakların dikkatli olmaları önemlidir. Araçların kış lastikleriyle donatılmış olması gerekir. Sürüş hızı, hava koşullarına uygun şekilde ayarlanmalıdır. Islak zeminler nedeniyle kayma riski yüksektir. Yürürken dikkatli olunmalı ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 10 Ocak Cumartesi günü hafif yağmurlu olacak. 11 Ocak Pazar günü ise hafif kar ve yağmur görülecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 4 ile 8 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde sıcaklık -2 ile 2 derece arasında olacak. Rüzgar batı ve güneybatı yönlerinden esecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yola çıkarken ekstra dikkatli olunmalıdır. Sürekli değişen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu, kişisel güvenliğimiz ve çevremizdekilerin güvenliği için hayati önem taşır.