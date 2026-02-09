Ankara Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün 9 Şubat 2026 Pazartesi. Ankara'da hava durumu oldukça bulutlu ve serin. Gün boyunca hava sıcaklığı 4 ile 10 derece arasında değişecek. Sabahları hava daha serin olacak. Öğleye doğru hava biraz daha ılıman hale gelecek. Nem oranının yüksek olması, havanın daha soğuk hissettirmesine neden olabilir. Rüzgar hızı 15 km/s civarında. Bu durum hafif bir rüzgar anlamına geliyor.

Ankara'da bugün yağış bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanızı öneririm. Hava sıcaklıkları düşük olacağı için kalın giysiler giymeniz önemli. Rüzgarın etkisiyle soğuk hava daha fazla hissedilebilir. Bu nedenle rüzgarlık ya da mont gibi giysiler tercih edilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 10 Şubat Salı günü hava sıcaklıkları 1 ile 6 derece arasında olacak. Bu durum, havanın daha da soğuyacağına işaret ediyor. 11 Şubat Çarşamba ve 12 Şubat Perşembe günlerinde de sıcaklık 1 ile 12 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu günlerde de yağış olacağı için şemsiye ve kalın giysilerle hazırlıklı olmalısınız.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava serin ve yağışlı olacak. Dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın. Kalın giysiler giymek de önemli. Rüzgarlı günlerde rüzgarlık veya mont gibi koruyucu giysiler, soğuk havadan korunmanıza yardımcı olacaktır.