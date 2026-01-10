HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 10 Ocak 2026 tarihi itibarıyla hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde bu değerler 0 ile 2 dereceye düşecek. Hissedilen sıcaklık rüzgarın etkisiyle daha da azalma gösteriyor. Hafif yağışların beklenmesi nedeniyle, kalın ve su geçirmez giysilerle çıkmak önemlidir. Sürücüler de dikkatli olmalı ve kış koşullarına uygun önlemleri almalıdır.

Ankara Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün 10 Ocak 2026 Cumartesi. Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 0 ile 2 derece civarına düşecek. Hissedilen sıcaklık, rüzgarın etkisiyle daha da düşük olacak. Gün boyunca hafif yağışlar bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Ocak Pazar günü sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında olacak. Hafif yağışlar görülecek. 12 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar -6 ile 2 derece arasında değişecek. Karla karışık yağmurlar bekleniyor. 13 Ocak Salı günü sıcaklık -4 ile 1 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler kullanmak da önemlidir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşeceğinden, kat kat giyinmek gerekir. Ayrıca, yağışlı günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir.

Sürücüler yolculuk öncesi dikkatli olmalıdır. Araçların kış koşullarına uygun olduğundan emin olunmalıdır. Yol durumunu kontrol etmek de faydalıdır. Ankara'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan İran iddiası: "Halk bazı şehirleri ele geçiriyor"Trump'tan İran iddiası: "Halk bazı şehirleri ele geçiriyor"
Kar yağışı uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da Pazartesi okullar tatil olur mu?Kar yağışı uyarıları peş peşe geldi: İstanbul’da Pazartesi okullar tatil olur mu?

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.