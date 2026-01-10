Ankara Hava Durumu! 10 Ocak Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün 10 Ocak 2026 Cumartesi. Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 5 ile 7 derece arasında değişecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 0 ile 2 derece civarına düşecek. Hissedilen sıcaklık, rüzgarın etkisiyle daha da düşük olacak. Gün boyunca hafif yağışlar bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Ocak Pazar günü sıcaklıklar 2 ile 8 derece arasında olacak. Hafif yağışlar görülecek. 12 Ocak Pazartesi günü sıcaklıklar -6 ile 2 derece arasında değişecek. Karla karışık yağmurlar bekleniyor. 13 Ocak Salı günü sıcaklık -4 ile 1 derece arasında olacak. Bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmelidir. Su geçirmez giysiler kullanmak da önemlidir. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşeceğinden, kat kat giyinmek gerekir. Ayrıca, yağışlı günlerde kaygan zeminlere karşı dikkatli olunmalıdır. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir.

Sürücüler yolculuk öncesi dikkatli olmalıdır. Araçların kış koşullarına uygun olduğundan emin olunmalıdır. Yol durumunu kontrol etmek de faydalıdır. Ankara'da hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Günlük planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önemlidir.