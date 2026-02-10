Ankara Hava Durumu! 10 Şubat Salı Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Şubat 2026 Salı günü, Ankara'da hava durumu yağışlı ve serin olacak. Hava sıcaklıkları 2 ile 7 derece arasında değişecek. Yoğun çiseleyen yağmur bekleniyor. Nem oranı %64 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 10 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:48, gün batımı ise 18:19'dir.

Bu tür hava koşullarında, dışarıda vakit geçirecekler için uygun kıyafetler giymek önemlidir. Su geçirmeyen ayakkabılar ve suya dayanıklı mont, ıslanmaktan korur. Yağışlı havalarda trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Sürücülerin yol koşullarına uygun hızda gitmeleri gerekmektedir. Dikkatli olmaları da önemlidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 11 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklıkları 0 ile 11 derece arasında olacak. Muhtemel sağanak yağışlar bekleniyor. 12 Şubat Perşembe günü hava sıcaklıkları 7 ile 10 derece arasında değişecek. Yer yer sağanaklar görülebilir. 13 Şubat Cuma günü hava sıcaklıkları 6 ile 12 derece arasında olacak. Sağanak yağışlar devam edebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek, sağlığınızı korumak açısından önemlidir. Yağışlar nedeniyle trafik kazalarının artabileceğini unutmamak gerekir. Sürücülerin hız limitlerine uymaları ve dikkatli olmaları gereklidir.