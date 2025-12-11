HABER

Ankara Hava Durumu! 11 Aralık Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 11 Aralık 2025 itibarıyla hava soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklığı 8 derece, akşam ise 6 derece olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde de hava durumu değişecek. 12 Aralık'ta sıcaklık 7 derece, 13 Aralık'ta ise 8 derece civarında olacak. Gece saatleri için dikkatli olmak, rüzgarsız kıyafetler ve uygun ayakkabılar kullanmak önemlidir.

Doğukan Akbayır

Bugün, 11 Aralık 2025 Perşembe günü, Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında. Akşam saatlerinde ise 6 derece olması bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı %86 civarında olacak. Gün boyunca hava genellikle soğuk ve bulutlu seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 12 Aralık Cuma günü gündüz sıcaklığı 7 derece civarında. Gece saatlerinde ise 1 derece bekleniyor. Rüzgar yine kuzey yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı %62 civarında olacak. Bu koşullar altında hava genellikle açık ve güneşli olacak.

13 Aralık Cumartesi günü gündüz sıcaklığı 8 derece civarında. Gece saatlerinde ise 2 derece olması tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 8 kilometre hızla esecek. Nem oranı %69 civarında olacak. Hava bu koşullarda genellikle parçalı bulutlu seyredecek.

14 Aralık Pazar günü gündüz sıcaklığı 7 derece civarında. Gece saatlerinde ise 1 derece bekleniyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 5 kilometre hızla esecek. Nem oranı %80 civarında olacak. Bu gün hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava sıcaklıkları düşük olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Nem oranının yüksek olması soğuk havayı daha hissedilir kılar. Su geçirmeyen ayakkabılar ve giysiler kullanmak faydalıdır. Bu nedenle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmelidir. Yola çıkmadan önce hava durumu kontrol edilmelidir. Bu, olası olumsuzlukların önüne geçer.

