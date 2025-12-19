Yunuslar tekneyle yarıştı: Kıyıköy açıklarında kartpostallık anlar

Kıyıköy açıklarında balıkçılık yapan Özgür Duran’ın seyir halindeki teknenin etrafında bir süre yüzen yunuslar, zaman zaman teknenin önüne ve yanına çıkarak adeta tekneyle yarıştı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yunusların su yüzeyine çıkarak ahenk içinde ilerlediği ve tekneye neşeli şekilde eşlik ettiği anlar yer aldı.

Yaşadığı anları anlatan balıkçı Özgür Duran, "Zaman zaman yunuslarla karşılaşıyoruz ancak bu kadar yakından ve bu kadar uzun süre tekneye eşlik etmeleri nadir oluyor. Denizde böyle anlara tanıklık etmek insana büyük mutluluk veriyor. Bu güzelliği kayıt altına almak istedim" ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, Kıyıköy kıyılarında doğal yaşamın tüm canlılığıyla sürdüğünü bir kez daha gözler önüne sererken, denizlerin ve doğal yaşamın korunmasının önemini de hatırlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır