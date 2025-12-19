HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yunuslar tekneyle yarıştı: Kıyıköy açıklarında kartpostallık anlar

Kırklareli’nin Kıyıköy Beldesi açıklarında balıkçı teknesine eşlik eden sürü halindeki yunuslar, denizde izleyenleri hayran bırakan görüntüler oluşturdu.

Yunuslar tekneyle yarıştı: Kıyıköy açıklarında kartpostallık anlar

Kıyıköy açıklarında balıkçılık yapan Özgür Duran’ın seyir halindeki teknenin etrafında bir süre yüzen yunuslar, zaman zaman teknenin önüne ve yanına çıkarak adeta tekneyle yarıştı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yunusların su yüzeyine çıkarak ahenk içinde ilerlediği ve tekneye neşeli şekilde eşlik ettiği anlar yer aldı.
Yaşadığı anları anlatan balıkçı Özgür Duran, "Zaman zaman yunuslarla karşılaşıyoruz ancak bu kadar yakından ve bu kadar uzun süre tekneye eşlik etmeleri nadir oluyor. Denizde böyle anlara tanıklık etmek insana büyük mutluluk veriyor. Bu güzelliği kayıt altına almak istedim" ifadelerini kullandı.
Ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, Kıyıköy kıyılarında doğal yaşamın tüm canlılığıyla sürdüğünü bir kez daha gözler önüne sererken, denizlerin ve doğal yaşamın korunmasının önemini de hatırlattı.

Yunuslar tekneyle yarıştı: Kıyıköy açıklarında kartpostallık anlar 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandıUyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Ordu’da seyir halindeki kamyonet yandıOrdu’da seyir halindeki kamyonet yandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Sanayicilerden asgari ücret mesajı geldi

Sanayicilerden asgari ücret mesajı geldi

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.