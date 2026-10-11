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Ankara Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 11 Ekim 2026 hava durumu ılımandır. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, sabah saatlerinde serin bir hava hakimdir. Öğle saatlerine doğru sıcaklık artacak, fakat hafif yağışlar ve rüzgar günün genelinde etkili olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 18-19 dereceye düşer. Önümüzdeki günlerde de hafif yağışlar bekleniyor. Hava koşullarına hazırlıklı olmak, dışarı çıkmadan önce hava tahminini kontrol etmek önemlidir.

Ankara Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Ankara hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Ankara'nın 11 Ekim 2026'daki hava durumu ılımandır. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişir. Sabah saatlerinde serin bir atmosfer hakimdir. Öğleye doğru sıcaklık biraz artar. Havanın genelinde hafif bir rüzgar esmektedir. Bu rüzgar dışarıda hoş bir serinlik hissi yaratır. Gün içinde bazı bölgelerde hafif yağış beklenmektedir. Dışarı çıkarken şemsiyenizi yanınıza almayı unutmayın. Hava durumu açısından dengeli bir gün geçiriyorsunuz.

Hava durumu sorusuna gelince, Ankara’da gökyüzü kapalıdır. Güneş arada bir bulutların arasından süzülmektedir. Öğle saatlerinde kısa süreli bir güneşlenme fırsatı bulabilirsiniz. Ancak yağışların etkisiyle hava soğuyacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 18-19 dereceye düşecektir. Bu soğuk bir geceyi habercisi olabilir. Sıcaklık değişimlerine karşı kat kat giyinmekte fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu birkaç değişiklik gösterebilir. Tehlikeli hava durumu beklenmemektedir. Ilımlı ve yer yer yağışlı günler geçireceğiz. Özellikle salı ve çarşamba günlerinde hafif yağışlar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 18 ile 22 derece arasında dalgalanması mümkün. Dopru hava durumu için dikkatli olmanızda yarar var. Yağışlı günlerde dışarı çıkmadan önce hava tahminini kontrol edin.

Bu hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Acil durumlar için dikkatli olmak faydalıdır. Çocuklarınıza uygun yağmurluklar giydirmeyi unutmayın. Ankara’nın iklimi mevsim geçişlerinde sürprizler yapabilir. Hava durumu değişimlerini dikkate alarak günlük planlarınızı yapmalısınız. Doğa her an değişebilir, hazırlıklı olmanızda büyük yarar vardır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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