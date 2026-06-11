Ankara Hava Durumu! 11 Haziran Perşembe Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Haziran 2026 Perşembe günü, Ankara'da hava durumu keyifli. Gündüz sıcaklık 27-28 derece civarında bekleniyor. Bu sıcaklık, yaz ayları için normal bir seviyedir. Hissedilen sıcaklık ise yaklaşık 24 derece olacak. Bu da dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir ortam sağlar. Nem oranı %34 civarında. Bu, havanın kuru ve ferah olacağı anlamına gelir. Rüzgar hızı 3 km/saat olacak. Hava akışı hafif olacak. Dışarıda yürüyüş yapmak isteyenler için rahatsız edici olmayacaktır. Yağış beklenmiyor. Bu durum, gün boyunca güneşli bir hava olacağına işaret eder.

Önümüzdeki günlerde Ankara'da hava durumu sıcak ve güneşli olacak. 12 Haziran Cuma günü, sıcaklığın 28-29 derece civarında olması bekleniyor. 13 Haziran Cumartesi günü, hava sıcaklığının 26-27 derece olması tahmin ediliyor. 14 Haziran Pazar günü ise sıcaklığın 24-25 derece olacağı düşünülüyor. Bu, önümüzdeki günlerde Ankara'da hava durumunun sıcak ve güneşli olacağının bir işaretidir.

Bu güzel havayı değerlendirmek için güneş kremi kullanmalısınız. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde cildinizi koruyabilirsiniz. Bol su içerek vücudunuzun susuz kalmasını engelleyebilirsiniz. Ayrıca, dışarıda hafif ve rahat kıyafetler giymeniz konfor sağlar. Özellikle öğle saatlerinde gölge alanlarda vakit geçirmek önemlidir. Şapka takmak da faydalı olacaktır. Bu şekilde, Ankara'daki hava durumunun tadını çıkarabilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz.