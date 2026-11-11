HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

11 Kasım 2026 tarihinde Ankara'da hava durumu bulutlu ve hafif yağışlı. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Dışarıda vakit geçirenler kalın giysiler tercih etmeli. Gece saatlerinde sıcaklık düşüşü bekleniyor, bu nedenle dış mekan etkinlikleri için hazırlıklı olmalı. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenliği sürecek, bu da planları etkileyebilir. Ani yağışlar için şemsiye bulundurmak akıllıca bir tercih.

Ankara Hava Durumu! 11 Kasım Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

11 Kasım 2026, Çarşamba günü Ankara'da hava durumu ilginç bir seyir izliyor. Bugün, bulutlu hava hakim. Ara ara hafif yağışlar görülüyor. Bu, Ankara'nın tipik kasım havasını gösteriyor. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklığın düşmesi bekleniyor. Dışarıda olanlar için hava katlanılır.

Ankara'nın hava durumu soğuk ve rüzgarlı. Dışarıda vakit geçirenler kalın giysiler tercih etmelidir. Güne başlarken güneşli anlar yaşanıyor. Ancak akşam saatlerinde toplumsal etkinliklerde kısıtlamalar olabilir. Açık havada plan yapanlar, yanlarına bir şemsiye almalıdır. Aniden inen yağışlara karşı hazırlıklı olmak akıllıca.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha karışık. Özellikle perşembe günü sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Bu düşüş, vatandaşların dışarı çıkma planlarını etkileyebilir. Cuma gününden itibaren sıcaklıkların yeniden yükselebileceği öngörülüyor. Daha ılıman bir hava hâkim olması bekleniyor. Hava durumu günlük yaşamı etkileyebilir. Plan yaparken hava durumunu dikkate almak önemli.

Hava durumuna dair alınacak önlemler var. Katılımcı etkinlikler öncesinde hava tahmini incelenmelidir. Buna göre giyinmek önemlidir. Ani değişimlere karşı kalın giysiler bulundurmak faydalı. Rüzgârlı günlerde rüzgârı azaltacak giysilerle dışarı çıkmak gerekiyor. Bu, rahatsızlık hissini azaltır.

Ankara'nın hava durumu değişkenlik gösteriyor. Ancak gün içindeki hava koşullarına dikkat etmek önemli. Planları buna uygun yapmak gerekli. 11 Kasım'daki bulutlu ve yağışlı hava değişikliklerin habercisi. Hava durumu ne olursa olsun, Ankara'yı gezmek ve yaşamak bir fırsattır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Libya'dan Türkiye açıklaması: 'İstediğimiz anlaşmayı yapabiliriz'Libya'dan Türkiye açıklaması: 'İstediğimiz anlaşmayı yapabiliriz'
Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı! Kritik anlaşmayı onayladılarSuudi Arabistan'dan Türkiye kararı! Kritik anlaşmayı onayladılar

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

17 işçinin hayatını kaybettiği fabrikada bir işçi kendini ateşe verdi

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar

Özel Harekat devreye girdi! Böyle gözaltına alındılar

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sazı eline aldı! Hepsini takımdan gönderiyor

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Cenazede Kurtlar Vadisi'ndeki o isim yalnız bırakmadı

Heyecanlandıran kulis: En düşük emekli maaşı için rakam verdi

Heyecanlandıran kulis: En düşük emekli maaşı için rakam verdi

Akaryakıta peş peşe indirim yolda

Akaryakıta peş peşe indirim yolda

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.