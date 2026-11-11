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Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı! Kritik anlaşmayı onayladılar

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ulaştırma işbirliğinde yeni bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, iki ülke arasında demir yolu alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptına onay verdi.

Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı! Kritik anlaşmayı onayladılar

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile demir yolu alanında işbirliğini öngören mutabakat zaptını onayladı. Anlaşma, iki ülkenin ulaştırma ve lojistik alanındaki işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında başkent Riyad'da gerçekleştirilen kabine toplantısında, Türkiye ile demir yolu alanındaki işbirliği ele alındı.

Bakanlar Kurulu toplantısında, demir yolu alanında işbirliği için Suudi Arabistan Ulaştırma Genel Kurumu ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı onaylandı.

Suudi Arabistan dan Türkiye kararı! Kritik anlaşmayı onayladılar 1

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun haziran ayında gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyareti kapsamında, iki ülke arasında demir yolu sektörü ve lojistik hizmetleri alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalanmıştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Türkiye
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