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Kahreden görüntü... Kazada hayatını kaybetti: Telefonu çaldı

Van’ın Erciş ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Gülşen Gündüz, hayatını kaybetti. Kaza sonrası çalan Gündüz'ün cep telefonu açan vatandaşın, arayan kişiye acı haberi vermekte zorlandığı anlar kameralara yansıdı.

Kahreden görüntü... Kazada hayatını kaybetti: Telefonu çaldı

Kaza, akşam saatlerinde Erciş ilçesi Salihiye Mahallesi, Van-Ağrı kara yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülşen Gündüz’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Gündüz’ü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kahreden görüntü... Kazada hayatını kaybetti: Telefonu çaldı 1

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen Gündüz, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kahreden görüntü... Kazada hayatını kaybetti: Telefonu çaldı 2

KAHREDEN HABERİ BÖYLE VERDİ

Bu sırada kazada ölen Gülşen Gündüz’ün yerdeki cep telefonu çaldı. Çevredeki vatandaşlardan biri, telefonu açarak arayan kişiye cevap verdi.

Kahreden görüntü... Kazada hayatını kaybetti: Telefonu çaldı 3

Vatandaş Gündüz’ün yakınlarına üzücü haberi vermekte zorlanırken, hastaneye gelmelerini istedi. Vatandaşın o anları ise kameralara yansıdı.

Kahreden görüntü... Kazada hayatını kaybetti: Telefonu çaldı 4

Kahreden görüntü... Kazada hayatını kaybetti: Telefonu çaldı 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van kaza
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