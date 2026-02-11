Ankara Hava Durumu! 11 Şubat Çarşamba Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 11 Şubat 2026 Çarşamba günü, Ankara'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 3 ile 14 derece arasında değişecek. Hava koşulları bulutlu ve güneşli olacak. Bu nedenle, farklı saatlerde hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken kalacak. 12 Şubat Perşembe günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 6 ile 9 derece arasında olacak. 13 Şubat Cuma günü yağışlar devam edecek. Günlük sıcaklıklar 5 ile 11 derece arasında seyredecek. 14 Şubat Cumartesi günü ise değişken bulutluluk hakim olacak. O günde sıcaklık 0 ile 13 derece arasında olacak.

Yağışlı günlerde şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekecek. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle, kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gerektiğinde katları çıkarıp giymek, vücut ısısını dengede tutmaya yardımcı olur.

Ankara'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Bu nedenle, planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.