43 ilin geçiş noktasında tatilcilerin dönüş yolculuğu! Araç kuyruğu 40 kilometreyi aştı

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşların dönüş yoluna geçmesiyle, 43 ilin geçiş noktasında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'de oluşan araç trafiği 40 kilometreyi aştı. Trafik zaman zaman adeta durma noktasına gelirken, yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale'de öğle saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu gece yarısına kadar devam etti. Pazartesi günü milyonlarca öğrencinin ders başı yapacak olması ve kamu kurumlarında mesainin başlayacak olması nedeniyle vatandaşlar dönüş yoluna geçti.

40 KİLOMETRELİK KUYRUK

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinden Ankara'nın Elmadağ ilçesine kadar uzanan yaklaşık 40 kilometrelik kara yolunda trafik yoğunluğu her geçen saat arttı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kırıkkale-Ankara D200 karayolu ile Kırıkkale-Kayseri D765 karayolunun kesiştiği noktada trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Araçların tampon tampona ilerlediği güzergahlarda uzun kuyruklar oluşurken, yoğunluk havadan da görüntülendi.

Polis ve jandarma ekipleri şehirler arası kara yollarında denetimlerini artırdı. Sürücülerin güvenli şekilde seyahat edebilmesi için ekiplerin sahadaki çalışmaları sürüyor.

Araç trafiğinin pazar günü artarak devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

