HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da 12 Aralık 2025 tarihinde hava durumu genel olarak açık ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 10 derece civarındayken, gece 0 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları bekleniyor. 13 Aralıkta kısmen güneşli, 14 Aralıkta ise çoğunlukla güneşli bir hava hakim olacak. Soğuk sabah ve akşam saatlerinde dikkatli olunması gerekirken, cilt kuruluğunu önlemek için nemlendirici kullanımı öneriliyor.

Ankara Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Ankara hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

Bugün, 12 Aralık 2025 Cuma, Ankara'nın havası genellikle açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında. Gece ise 0 dereceye düşecek. Gün boyunca hava 10 ile 0 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı düşük. Nem oranı ortalama seviyelerde kalacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek. 13 Aralık Cumartesi, hava kısmen güneşli. Sıcaklıklar yine 10 ile 0 derece arasında değişecek. 14 Aralık Pazar, hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 8 ile 0 derece arasında seyredecek. 15 Aralık Pazartesi, hava daha bulutlu olacak. Bu gün sıcaklık 8 ile -2 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 10 ile 0 derece arasında olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemli. Gün içinde hava ılıman olsa da, ani sıcaklık değişimlerine dikkat edilmeli. Düşük nem oranı nedeniyle cilt kuruluğu yaşanabilir. Nemlendirici kullanmak faydalı olacaktır.

Ankara'da önümüzdeki günlerde hava genellikle açık ve güneşli olacak. Fakat sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemli. Cilt kuruluğuna karşı önlem almak da dikkate alınmalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çiğ olarak yedi, bir günde karaciğeri iflas etti! Babası hayatını kurtardıÇiğ olarak yedi, bir günde karaciğeri iflas etti! Babası hayatını kurtardı
Fatih Altaylı herkesin merak ettiği kararını duyurdu: “Devam etmeyeceğim”Fatih Altaylı herkesin merak ettiği kararını duyurdu: “Devam etmeyeceğim”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Mardin'de zincirleme kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Çifte cinayet! Eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı farka boğdu!

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi tanıdık çıktı! İfşalar sonrası herkes aynı şeyi söyledi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

İstanbul'da en pahalı mezar yerinin fiyatı dudak uçuklattı! Yüzde 200 zam geldi

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

Enflasyon açıklaması! Tarih olarak 2027'yi işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.