Ankara Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 12 Aralık 2025 Cuma, Ankara'nın havası genellikle açık ve güneşli. Gündüz saatlerinde sıcaklık 10 derece civarında. Gece ise 0 dereceye düşecek. Gün boyunca hava 10 ile 0 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı düşük. Nem oranı ortalama seviyelerde kalacak.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu devam edecek. 13 Aralık Cumartesi, hava kısmen güneşli. Sıcaklıklar yine 10 ile 0 derece arasında değişecek. 14 Aralık Pazar, hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklık 8 ile 0 derece arasında seyredecek. 15 Aralık Pazartesi, hava daha bulutlu olacak. Bu gün sıcaklık 8 ile -2 derece arasında değişecek.

Bu dönemde hava sıcaklıkları genellikle 10 ile 0 derece arasında olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havaya karşı hazırlıklı olmak önemli. Gün içinde hava ılıman olsa da, ani sıcaklık değişimlerine dikkat edilmeli. Düşük nem oranı nedeniyle cilt kuruluğu yaşanabilir. Nemlendirici kullanmak faydalı olacaktır.

