Ankara Hava Durumu! 13 Şubat Cuma Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 13 Şubat 2026 Cuma. Ankara'da hava durumu hafif yağmurlu. Sıcaklık 10°C civarında. Gün boyunca sıcaklıklar 6°C ile 11°C arasında değişecek. Yağış ihtimali yüksek. Rüzgar saatte 51 km'ye kadar çıkabilir. Nem oranı ise %80 civarında olacak.

Bu hava koşullarında, sabah ve akşam saatlerinde kayma riski artar. Islak zeminler tehlikeli olabilir. Yolda yürürken dikkatli olunmalıdır. Uygun ayakkabıların tercih edilmesi önemlidir. Yağmurlu havalarda araç kullanırken görüş mesafesi azalır. Hız limitlerine uyulmalı. Takip mesafesi artırılmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 14 Şubat Cumartesi hafif yağmurlu olacak. 15 Şubat Pazar günü ise kısmen güneşli bekleniyor. Sıcaklıklar 6°C ile 19°C arasında değişecek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmak faydalı olacaktır.