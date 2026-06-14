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Ankara Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Ankara hava durumu nasıl?

14 Haziran 2026 Pazar günü Ankara'da değişken hava durumu etkili olacak. Gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, gündüz sıcaklığı 23 dereceye ulaşacak. Gece sıcaklıklarının 12 dereceye düşmesi öngörülüyor. Yüksek nem oranı ve hafif rüzgar, dışarıda vakit geçirecekler için hazırlık yapılmasını gerektiriyor. Önümüzdeki günlerde ise havanın stabilişmesi bekleniyor, sıcaklıklar 27 ile 31 derece arasında değişecek.

Ankara Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Ankara hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

14 Haziran 2026 Pazar günü Ankara'da hava durumu değişken olacak. Gün boyunca yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık gündüz 23 derecelere çıkacak. Gece ise 12 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarın hızı ise 7 km/saat civarında olacak.

Ankara'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için zorluklar yaratabilir. Yağışlı koşullar nedeniyle su geçirmez giysi bulundurmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı kat kat giyinmek önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek de gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha stabil olacak. 15 Haziran Pazartesi günü sıcaklıklar 27 dereceye yükselecek. Az yağışlı bir gün geçirmemiz bekleniyor. 16 Haziran Salı günü sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Güneşli bir hava hakim olacak. 17 Haziran Çarşamba günü ise sıcaklık 31 dereceye çıkacak. Hava çoğunlukla güneşli olacak.

Hava sıcaklıklarının artması, öğle saatlerinde dikkat edilmesi gereken bir durum yaratacak. Dışarıda vakit geçireceklerin güneşten korunması önemlidir. Bol su tüketimi de gereklidir. Hava durumunu takip ederek ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak, sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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