Ankara Hava Durumu! 14 Şubat Cumartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 14 Şubat 2026 Cumartesi. Ankara'da hava durumu bulutlu ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 5 kilometre civarında olacak. Gün doğumu saati 07:42, gün batımı saati ise 18:22 olarak gözlemlenecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 15 Şubat Pazar günü sıcaklık 5 ile 18 derece arasında olacak. 16 Şubat Pazartesi günü ise 8 ile 18 derece arasında değişecek. Bu tarihlerde hava genel olarak bulutlu olacak. Yağışlı koşulların görülme ihtimali mevcut.

Bugün ve gelecek günlerde yağışlı hava koşulları var. Dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar da tercih edilmelidir. Yağışlı havalarda trafik koşulları zorlaşabilir. Araç kullanırken dikkatli olmak önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak daha rahat bir gün sağlar.