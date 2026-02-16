Teknoloji YouTuber'ı Furkan Karaca, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı

Teknoloji içerikleriyle tanınan Furkan Karaca, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Karaca, yaşadıklarını YouTube kanalında yayınladığı videoda anlattı.

KANSER OLDUĞUNU BÖYLE ÖĞRENDİ

Furkan Karaca, YouTube videosunda boynunda çıkan bir kitle nedeniyle doktora gittiğini ancak ilk etapta yanlış bir süreç yönetildiğini belirtti.

Karaca'nın anlattığına göre, ilk gittiği hastanede yapılan ameliyat sonrası çıkan patoloji raporunda her şeyin temiz olduğu söylendi. Ancak çok yakın bir arkadaşının patolog eşinin tavsiyesiyle numuneleri başka bir hastaneye gönderdiğinde, kanser olduğunu öğrendi. Karaca, bu haberi aldığı sırada canlı yayınına çıkmak üzere olduğunu ve bu durumu eşi Alara'ya bile bir süre söyleyemediğini ifade etti.

RİSKLİ AMELİYAT

Teşhis sonrası kapsamlı bir operasyon geçirmesi gereken Karaca, riskli bir ameliyata girdi. Doktoru, sinirlere çok yakın çalışılacağı için yüz felci veya ağızda kayma riski olduğunu belirtti. Nitekim Karaca ameliyata girdi ve normalde 3,5 saat sürmesi planlanan ameliyat 4,5 saat sürdü. Fiziksel olarak görülen tüm kanser hücreleri temizlendi. 3 gün boyunca en ağır kesicileri kullanarak hastanede yattı.

Ameliyat sonrası bir süre hissizlik ve ağız bölgesinde kayma yaşayan Karaca, bu durumun 6 ay içerisinde düzelmesinin beklendiğini dile getirdi.

YEDİĞİ HİÇBİR ŞEYDEN TAT ALAMIYOR

Karaca'nın anlattığına göre, ameliyat sonrası radyoterapi (ışın tedavisi) alması kararlaştırıldı. Karaca, şu an radyoterapi seanslarının devam ettiğini, ağzında ciddi yaralar oluştuğunu ve yediği hiçbir şeyden tat alamadığını, hatta su içmenin bile eziyet haline geldiğini anlattı.

TAKİPÇİLERİNE TAVSİYEDE BULUNDU

Karaca, yaşadıklarından yola çıkarak takipçilerine şükretme ve sağlığına dikkat etme tavsiyesinde bulunarak sağlığın kıymetini bilmenin önemini vurguladı. Ayrıca, sigorta süreçlerinde yaşadığı mağduriyetleri anlatarak, özel sağlık sigortası yaptırma tavsiyesinde bulundu.

(Geçmiş olsun Furkan!)