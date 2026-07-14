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Ankara Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Ankara hava durumu nasıl?

Ankara'da hava durumu 14 Temmuz 2026’da sıcak ve güneşli. Gündüz sıcaklığı 29-30 dereceyi bulacakken, gece 15-16 derece arasında değişecek. Kuzeydoğudan esecek rüzgarın hızı saatte 6 kilometre olacak. Nem oranı ise %30 ile %60 arasında dalgalanacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları ve yeterli sıvı alımına dikkat etmeleri gerekiyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değerleri benzer şekilde devam edecek.

Ankara Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Ankara hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 14 Temmuz 2026 Salı günü, Ankara'da hava durumu sıcak. Güneşli bir gün bizi bekliyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 29 - 30 derece olacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 15 - 16 derece arasında seyredecek. Rüzgar kuzeydoğudan gelecek. Hızı saatte 6 kilometre olması öngörülüyor. Nem oranı %30 - %60 arasında değişecek. Gün doğumu 05:32'de, gün batımı ise 20:17'de gerçekleşecek.

Ankara'da hava durumu, dışarıda vakit geçirecekler için uygun. Ancak, yüksek sıcaklıklar söz konusu. Güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçınılmalı. Bol su içmek önemli bir konu. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde, 11:00 ile 16:00 arasında, gölge alanlarda kalmak faydalı. İç mekanlarda vakit geçirmek de sağlığı koruyacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 30 - 31 derece olacak. 16 Temmuz Perşembe günü ise 31 - 32 derece bekleniyor. Güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Yeterli sıvı alımına dikkat etmek gerekecek.

Sonuç olarak, Ankara'da hava durumu sıcak. Önümüzdeki günlerde de güneşli günler devam edecek. Açık hava etkinlikleri için önlem alınmalı. Güneş ışınlarından korunmak ve sıvı alımına dikkat etmek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ankara
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