Ankara Hava Durumu! 15 Aralık Pazartesi Ankara hava durumu nasıl?

Bugün, 15 Aralık Pazartesi 2025. Ankara'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 0 ile 6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar sıfırın altında olacak. Rüzgar doğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 4 kilometre olarak bekleniyor. Nem oranı %82 civarında. Gün doğumu saati 08:02. Gün batımı 17:24 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 16 Aralık Salı günü Ankara'da hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar -4 ile 2 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklıkları -7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı %42 civarında olacak. Gün doğumu saati 08:05. Gün batımı 17:26 olarak tahmin ediliyor.

17 Aralık Çarşamba günü hava az bulutlu. Sıcaklıklar -1 ile 6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar -1,6 dereceye düşecek. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 3 kilometre olacak. Nem oranı %42 civarında kalacak. Gün doğumu saati 08:06. Gün batımı 17:27 olarak öngörülüyor.

18 Aralık Perşembe günü hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar -4 ile 2 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar -7,3 dereceye kadar düşecek. Rüzgar kuzeydoğu yönünden saatte 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı %42 civarında kalacak. Gün doğumu saati 08:06. Gün batımı 17:27 olarak tahmin ediliyor.

Bu soğuk ve değişen hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altını görebilir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek gereklidir. Kat kat giyinmek vücut ısınızı korur. Rüzgar geçirmeyen kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Sokaklarda kaygan zeminlere dikkat etmek önemlidir. Uygun ayakkabılar giymek kazaları önler. Hava koşullarına uygun planlar yapmak sağlığınızı korur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir.